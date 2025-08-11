華南城遭港法院頒令清盤 恆大後規模最大中國房企

綜合港媒報導，華南城今天被香港高等法院頒令清盤。以資產規模計，華南城是繼中國恆大以來，規模最大的中國房企清盤案。根據華南城的年報，截至2024年底，公司負債總額約為港幣609億元（約新台幣2319億元）。

據外媒統計，自2021年中國爆發房地產危機以來，香港法院已對至少6家中國地產發展商發出清盤（清算）令，當中包括中國恆大。

綜合香港經濟日報及明報報導，今年1月27日，花旗國際有限公司對華南城提出清盤呈請。

華南城經歷數月談判後，仍未獲得足夠債權人支持其重組方案。今年5月法庭聆訊上，債權人表示，希望華南城最大股東—深圳市政府旗下的特區建發集團在債務談判中發揮更大作用，並特別要求接觸兼任華南城聯席董事長的特區建發集團董事長李文雄。

據獨立核數師報告，華南城2024年底流動負債超過流動資產28.48億元，即期部分計息債務（包括優先票據及計息銀行及其他借款）為182.41億元，現金及現金等價物為4100萬元。與此同時，華南城違約借款累計達157.42億元，未能依時支付本金或利息。

華南城於香港上市，今早盤中暫停交易，停牌前跌2%，報0.107元，成交僅24萬元，公司暫停交易前市值12.24億元。

華南城是中國綜合物流及交易中心開發商和營運商，在深圳經營物流及展覽交易中心，房地產項目名為深圳華南城。在這場債務危機中，華南城於2022年引入深圳市特區建設發展集團成為該公司單一最大股東。

深圳市特區建設發展集團是深圳市委市政府為加快投融資體制改革、推進特區一体化進程而成立的市屬綜合性投融資平台公司。