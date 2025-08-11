快訊

川普盼陸大豆購買量增4倍 以減少貿易逆差

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
美國總統川普表示，希望中國能迅速將美國大豆訂單量增加四倍，以大幅減少雙邊貿易逆差。（歐新社）
美國總統川普表示，希望中國能迅速將美國大豆訂單量增加四倍，以大幅減少雙邊貿易逆差。（歐新社）

美國總統川普深夜發文說，希望中國能迅速將美國大豆訂單量增加四倍，以大幅減少貿易逆差，「我們將提供快速服務，感謝習近平主席」。

川普當地時間10日深夜11時許在自家社交媒體平台Truth Social發文稱，中國正擔憂大豆短缺問題。「我們的偉大農民生產出最優質的大豆。我希望中國能迅速將大豆訂單量增加四倍。」

他說：「這也是大幅減少美國對華貿易逆差的一種方式。我們將提供快速服務。感謝習近平主席。」

路透5月曾報導，作為美國大豆出口的最大單一市場，中國大陸曾在上一個銷售年度吸收超過一半的美豆出口量，但目前大陸約七成的大豆進口來自巴西。相較於美國農民仍面臨關稅壁壘，巴西豆不僅免稅、價格更低，還有穩定供應優勢，這使美豆在中國大陸復甦難度加劇。

大陸駐美國大使謝鋒6月出席美中貿易全國委員會2025年度慶典晚宴並發表演講時說，貿易逆差不等於吃虧，並質問美國：「我（中國）想買的你（美國）不賣，光靠大豆、牛肉怎麼解決逆差？」

美國官方數據顯示，2024年美國對華商品貿易逆差為2,954億美元。

美國6月對中國貿易逆差下降約三分之一至95億美元，創下21年來的最低水平。在連續五個月下降後，美國對華貿易逆差已縮減222億美元，降幅達70%。

川普5日接受CNBC訪問時說：「他（習近平）要求舉行會晤，如果我們達成協議，我很可能在年底前與他會面。如果我們無法達成協議，我就不會舉行會晤。」

川普當時還表示，「我們非常接近達成協議。我們與中國的關係非常好。」

馬來西亞首相安華8日曾透露，川普和大陸國家主席習近平料將出席今年10月在馬來西亞舉行的東協及系列峰會，這意味著「川習會」可能在吉隆坡舉行。

