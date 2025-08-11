大陸A股挾高科技動能與政策利多 展現投資新機

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

大陸A股市場近期因受益於AI高科技製造與政策面支持力度的支撐，而有相對優勢展現；而國際資金重返新興市場更是讓大陸A股再度受到投資人青睞。相較於全球股市，大陸A股目前12個月前瞻本益比為全球最低，約在11倍，相較於全球已開發或新興市場都深具吸引力，預料將是資金重返新興市場股市的首選之一。

歷史紀錄顯示，過去30年，美元指數與MSCI新興市場指數間呈現負相關，在2000年科技泡沫後至2008年金融海嘯前，尤其明顯。加上根據FedWatch預測工具最新顯示，美國聯準會在9月利率決策會議重新啟動降息的機率高達九成以上，預料美元走弱趨勢可望進一步推動新興市場表現。若再觀察資金流向也可發現，自2025年4月以來，外資買超新興市場股票約310億美元。其中，根據摩根士丹利發布最新《中國市場主動型多頭基金經理持倉情況》報告顯示，7月流入大陸股票資金增至 27 億美元，市場資金動能逐步增溫，有望成為帶動股市走揚的主要推力之一。

滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義指出，除外資、降息二大利多外，獲利改善將是新興市場股票未來走升的更重要原因。雖然受到關稅的影響，但新興市場經濟活動仍具韌性，這也反應在近期獲利展望逐漸改善。目前市場預估新興市場於2025與2026年的獲利成長分別為10%與15%，而大陸在2025、2026年的獲利成長均可達9%，展現強勁的成長動能。

展望下半年，大陸仍將持續受到政策面支持。2024年12月後，中國人民銀行的貨幣政策立場已從「審慎」轉為「適度寬鬆」，在即時降準降息的政策帶動下，將維持適度流動性，也有利於人民幣匯率保持穩定。滙豐預計中國政府將推出已在醞釀中的一系列穩定成長措施，以加速擴大內需，除了推出提振消費與穩定就業市場的支援政策外，並將加速高科技製造，改善投資報酬，以維持經濟成長。

蕭正義強調在投資主題上，AI強勁的需求成長仍然是投資人可以聚焦的領域。根據研究機構估計，2024年大陸在AI的研發支出約200-250億美元，預估到2028年，大陸在AI的支出將達到全球的10%。中國在AI發展上也展現極大優勢，2023年，大陸、美國、日本為主要AI專利申請國家，這三國占比高達73%；2024年，大陸AI相關專利數為全球第一，顯示大陸在AI相關研究的專利數上具領先地位。

蕭正義說大陸科技的基礎建設與半導體，在過去2年，表現相對出色，從雲端、資料中心到軟體、應用平台將是下一個投資市場焦點。而在這股AI浪潮下，全球資料中心需求快速成長，帶動市場對銅礦的需求；除了美國外，設立資料中心趨勢將是全球性的，包含歐洲、美國、東南亞各國，都將增加工業金屬的需求。此類景氣反彈主題，亦是大陸A股市場中備受投資人青睞的主題之一。

