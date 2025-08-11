快訊

輝達重申晶片無後門 陸官媒：需進一步行動印證

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸官媒持續質疑輝達H20晶片的安全性，並稱輝達需要進一步的行動來印證其說法。（路透）
大陸官媒持續質疑輝達H20晶片的安全性，並稱輝達需要進一步的行動來印證其說法。（路透）

美國科技巨頭輝達H20晶片被大陸官方媒體指稱不安全、不先進，「我們可以不買」後，輝達重申晶片不存在「後門」。大陸官媒周一則持續發文稱，輝達已三次做出類似回應，但需要進一步的行動來印證。

定位為「中美貿易戰對美鬥爭需要」的央視新媒體《玉淵譚天》，11日在微博發文稱，在其前一日發表「起底H20晶片可能存在的後門」後，輝達回應稱：「網路安全對我們至關重要，輝達的晶片不存在後門，不會讓任何人通過遠程方式訪問或控制晶片。」

《玉淵譚天》表示，自大陸國家互聯網信息辦公室7月31日約談輝達，要求說明晶片的漏洞或後門的安全風險問題以來，輝達已三次做出類似回應，均強調網路安全對輝達至關重要，晶片不存在「後門」。「這樣的回應需要輝達用進一步的行動來印證。」

《玉淵譚天》指美國曾就人工智慧晶片開「後門」的事情有過一整套系統性的考慮。「美方還特別提到，如果企業配合美國政府安後門，那美國政府可以將其排除在出口管制之外，其中就有放寬對中國低風險客戶的出口。」

周日，《玉淵譚天》以輝達H20晶片為例表示，「單從硬體後門角度考慮，就完全可以實現遠程關閉等功能」，並稱：「美國政府允許輝達出口H20到中國大陸，不免有些細思極恐。無論從哪個角度講，H20對於中國來說，都算不上是一款安全的晶片。」

文章並總結道，H20晶片既不環保，也不先進，更不安全。「作為消費者，我們當然可以選擇，不買。」

中共中央機關報《人民日報》8月1日也曾發表題為《輝達，讓我怎麼相信你？》的評論文章，稱輝達回應歸回應，唯有按照約談要求拿出令人信服的安全證明，才能消除中國用戶的後顧之憂，重獲市場信任，強調絕不能讓「帶病」晶片上崗。

彭博社分析，《人民日報》的警告可能表明，中國官員認為，性能不如輝達最先進晶片的H20不值得採購。

法新社則指出，隨著中美緊張關係加劇，大陸國家主席習近平已要求加快自立自強，尤其是在AI和半導體等關乎國家安全的關鍵領域。

H20是英偉達專門為中國市場製造的晶片。美國政府7月推翻了4月的出口禁令，允許輝達恢復向中國大陸銷售H20。

英國《金融時報》10日引述一名美國官員說法稱，輝達將向美政府上繳銷往大陸H20晶片的15%收入，以確保獲得向中國市場輸出晶片的許可證。

