DeepSeek母公司高層 傳涉及上億元返佣案被查

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
DeepSeek母公司「幻方量化」市場總監李橙，傳出因涉及一宗金額達人民幣1.18億元的返佣案件被查。（路透）
DeepSeek母公司「幻方量化」市場總監李橙，傳出因涉及一宗金額達人民幣1.18億元的返佣案件被查。（路透）

DeepSeek母公司、大陸量化私募機構「幻方量化」市場總監李橙，傳出因涉及一宗金額達人民幣1.18億元的返佣案件被查。

據深圳商報報導，去年11月，李橙因涉及券商返佣被調查。近日，調查顯示，李橙於2018年至2023年涉嫌夥同某券商營業部經理，透過虛構經紀人身分，將幻方量化交易導入指定營業部，套取券商「交易佣金40%提成」 制度下的績效獎金，6年累計套取人民幣1.18億元。其中2,000餘萬元流向李橙。目前幾名相關涉案人員均已遭移交司法調查。

去年12月幻方量化相關人士稱，李橙個人確實在協助調查，並強調這是個人行為，非公司行為，公司也不知情。

據悉，幻方量化為大陸重要量化私募機構之一，旗下包含浙江九章資產和寧波幻方量化兩家公司，分別成立於2015年和2016年。幻方量化於2023年4月成立深度求索（DeepSeek），進軍通用人工智慧領域，並於2025年1月推出AI大數據模型DeepSeek。

DeepSeek 幻方量化

輝達重申晶片無後門 陸官媒：需進一步行動印證

美國科技巨頭輝達H20晶片被大陸官方媒體指稱不安全、不先進，「我們可以不買」後，輝達重申晶片不存在「後門」。大陸官媒周一...

DeepSeek母公司高層 傳涉及上億元返佣案被查

DeepSeek母公司、大陸量化私募機構「幻方量化」市場總監李橙，傳出因涉及一宗金額達人民幣1.18億元的返佣案件被查。

長安汽車董事長拜訪任正非 交流汽車產業競爭態勢

由原中共解放軍兵器裝備集團分立的大陸新央企長安汽車董事長朱華榮，在上任後的第11天前往深圳拜訪中國科技巨頭華為創始人任正...

科創扎根 蘇州打造人才聚集重鎮

像眾多中國大陸城市一樣，蘇州近日啟動「十五五」規畫公眾建言工作，其中人才創新創業是重要議題之一。作為經濟大省江蘇的骨幹支...

華為秀AI推理加速技術

華為將於明（12）日與中國銀聯在「2025金融AI推理應用落地與發展論壇」發布推理加速技術。據透露，該技術或能降低大陸A...

從投行看大陸／台商常見重複課稅分析

台商在兩岸間投資須注意重複課稅問題。

