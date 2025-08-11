聽新聞
DeepSeek母公司高層 傳涉及上億元返佣案被查
DeepSeek母公司、大陸量化私募機構「幻方量化」市場總監李橙，傳出因涉及一宗金額達人民幣1.18億元的返佣案件被查。
據深圳商報報導，去年11月，李橙因涉及券商返佣被調查。近日，調查顯示，李橙於2018年至2023年涉嫌夥同某券商營業部經理，透過虛構經紀人身分，將幻方量化交易導入指定營業部，套取券商「交易佣金40%提成」 制度下的績效獎金，6年累計套取人民幣1.18億元。其中2,000餘萬元流向李橙。目前幾名相關涉案人員均已遭移交司法調查。
去年12月幻方量化相關人士稱，李橙個人確實在協助調查，並強調這是個人行為，非公司行為，公司也不知情。
據悉，幻方量化為大陸重要量化私募機構之一，旗下包含浙江九章資產和寧波幻方量化兩家公司，分別成立於2015年和2016年。幻方量化於2023年4月成立深度求索（DeepSeek），進軍通用人工智慧領域，並於2025年1月推出AI大數據模型DeepSeek。
