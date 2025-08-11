長安汽車董事長拜訪任正非 交流汽車產業競爭態勢

由原中共解放軍兵器裝備集團分立的大陸新央企長安汽車董事長朱華榮，在上任後的第11天前往深圳拜訪中國科技巨頭華為創始人任正非，交流汽車產業競爭態勢和未來格局。

長安汽車董事長朱華榮9日在微博發文稱，他於8月8日前往深圳拜訪華為創始人任正非，圍繞產業競爭態勢、未來競爭格局等交流學習。當天是朱華榮出任長安汽車集團董事長的第11天。

朱華榮說：「任總還就支持長安汽車、阿維塔品牌等提出針對性、指導性意見。任總的視野、格局、睿智、激情，我等感觸頗深，受益匪淺，令人敬佩！」

據《證券時報》 報導，阿維塔成立於2018年，最初由長安汽車與蔚來汽車合資成立。在2021年蔚來退出後，阿維塔引入華為、寧德時代兩大戰略投資者，形成「CHN（長安、華為、寧德時代）」協同模式。

朱華榮透露，他還與華為副董事長、輪值董事長徐直軍及華為常務董事、終端業務集團董事長餘承東等高層進行了交流。

7月29日，中國長安汽車集團有限公司在重慶掛牌成立，朱華榮任集團黨委書記和董事長。

這家中國新央企由原兵器裝備集團實施分立，擁有117家分子公司，主要經營業務包括汽車整車及零件、汽車銷售、金融及物流服務、摩托車等。

長安汽車集團稱，集團未來將著力打造智慧型汽車機器人、飛行汽車、具身智慧等新質生產力，探索海陸空立體出行新生態，並加速全球化發展，加快開拓東南亞、中東非洲、中南美洲、歐亞和歐洲五大區域市場。

長安汽車集團是繼一汽集團、東風汽車集團後，中國大陸的第三家汽車央企。