從投行看大陸／台商常見重複課稅分析

台商投資海外，常見因資金調度、稅務規劃等不同目的，衍生出多層次投資架構的常見做法，但在兩岸稅制不同情況下，尤其是在股利分配或股權轉讓過程中，出現台灣與大陸間重複課稅的情形。

實務中有許多常見的重複課稅情形，以在台灣尚未實施受控外國公司法（CFC）前為例，必須將利潤實際分配回台才需課稅，因此台商過去常透過境外留存盈餘，再以僑外資名義申請回台設立公司。

但在CFC實施後，若台灣公司賺取的利潤要分配回台灣個人或公司，台灣公司賺取的利潤需先繳納20％營所稅，將盈餘分配至境外公司需課徵21％的所得稅，再將該筆所得計入最終股東的應課稅所得，21％的利潤匯出所得稅不能夠用於抵扣，所以整體稅負較高，這也是為什麼實務上以僑外資名義回台投資的個案已減少的原因。

至於在投資大陸方面，台灣公司間接投資大陸公司，依兩岸人民關係條例規定，大陸公司利潤匯出繳納的10％所得稅可在台抵減，此項抵減不需對境外公司具備控制力，但須在所得實現當年度提出申請。另外依據CFC規定，台灣公司取得源自大陸公司的股利，在大陸已繳納的股利所得稅，可於五年內申請退回過去繳納的所得稅，若未於規定期限內匯回台灣並提出抵稅申請，將喪失抵減權益。

2025年6月大陸頒布利潤再投資稅收優惠政策，台商在2025年1月1日至2028年12月31日，以大陸境內企業分配的利潤，用於境內直接投資符合條件的情況，且投資滿五年者，可按投資額的10％抵免當年的應納稅額，而依據台灣CFC規定，台商間接投資大陸，大陸轉投資公司決議分配利潤即須在台申報課稅，若台商未在五年內將該筆資金實際匯回台灣，則無法申請退回在實現年度繳納的稅負。

部分台商因產業轉型導致營運規模縮小，實際業務活動大幅減少，但因早期在大陸購置了大面積的廠房與土地，使得公司資產結構中不動產占比偏高。此類台商若透過境外公司持有大陸公司股權，並擬以出售境外公司股權的方式間接處分資產，當境外公司價值有一半來自於大陸不動產時，將會適用穿透課稅規定，取得的所得須視為來源於大陸境內所得，需在大陸課徵資本利得稅；在台灣則需依照出售股權利得課徵最低稅負，若以無償或低於公允價值將股權轉讓給第二代，則可能被視為贈與在台課稅。

值得注意的是，大陸已開始實施「受益所有人信息管理辦法」，要求企業申報實際控制人或最終受益人資訊，若有異動應於30日內完成更新備案。另外台灣的CFC要求納稅義務人須申報其境外投資架構，兩岸皆已強化對境外控股架構與實質受益人的掌握，調整投資架構均會被稅務機關掌握與追蹤。

