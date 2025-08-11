兩岸快遞／菲國總統談台海問題 大陸官媒發聲批評

菲律賓總統馬可仕近日透過印度媒體表示，如果中美在台灣問題上發生對抗，菲律賓「無法置身事外」。對此，大陸官媒環球時報社評指出，這番表態，與菲律賓近一段時間在台海問題上的頻頻動作相互呼應，暴露馬尼拉的真實意圖：主動捲入、取悅美國，並以所謂「人道關切」掩蓋其介入台灣問題的政治算計。

北京／抗戰勝利80周年紀念活動 2.2萬人參加排練

大陸抗戰勝利80周年紀念活動綜合排練於9日夜間至10日凌晨在北京天安門進行，約2.2萬人參加演練及現場保障工作。新華社報導，第一次綜合演練包括紀念大會儀式等內容，全面檢驗了各方組織保障和指揮運行工作，演練組織有序，達到預期目標。

北京／陸反洗錢監管規則將調整 單筆存取逾20.8萬元免登記

大陸金融機構反洗錢監管規則近期或迎重大調整，大陸民眾單筆存取超過人民幣5萬（約新台幣20.8萬元）或無須再登記但須做盡職調查。分析認為，此舉意味大陸監管單位從「機械式登記」向「風險為本」的「精細化管理」的戰略性轉向。

武漢／腦機介面產業聯盟成立 打造全鏈條生態

據「中國光谷」官方消息，近日，湖北省醫療科技創新成果發布會召開，宣布湖北腦機介面產業創新發展聯盟在光谷成立，以「產學研醫協同創新」為核心理念，將構建覆蓋「基礎研究-臨床轉化-產業應用」的全鏈條生態。

蘇州／啟動「十五五」公眾建言工作 聚焦人才創新創業

像眾多中國大陸城市一樣，蘇州近日啟動「十五五」規劃公眾建言工作，其中人才創新創業是重要的議題之一。作為經濟大省江蘇的主要城市之一，蘇州近年來一直在努力打造人才聚集重鎮，「科學家日」、「國際精英創業周」、「頂尖人才計畫」等活動。

杭州／娃哈哈施行鐵腕策略 淘汰年銷低於1,250萬經銷商

在宗馥莉鐵腕策略下，娃哈哈正陸續砍掉年銷低於人民幣300萬元（約新台幣1,250萬元）的經銷商，突然一刀切，有經銷商反應娃哈哈方面還有未結清的款項。有些經銷商結束與娃哈哈合作，而有些則被併入大型經銷商，又引發經銷商之間款項結算問題。

廈門／今年小三通旅客突破百萬人次 台灣人占比逾七成

廈門邊檢總站高崎邊檢站數據顯示，截至8月9日12時，今年廈金「小三通」航線旅客量已突破100萬人次，年增45％，其中台灣人數量占比七成以上。「小三通」客運航線進入暑運後旅客量不斷攀升，其中7月20日單日客流突破6,500人，創2023年復航以來新高。

深圳／中核集團攜清大發表成果 揭示全固態鋰電池關鍵缺陷

中核集團中國原子能科學研究院攜手清華大學深圳國際研究生院，利用中子深度剖面分析技術，揭示全固態鋰電池傳統單層正極關鍵缺陷，對推動全固態鋰電池基礎科學認知及其工程化應用具重要意義。研究成果發表國際學術期刊《能源與環境科學》。

香港／引進84家前沿科技企業 未來數年將帶進1,900億元投資

香港財政司司長陳茂波10日稱，港府引進重點企業辦公室（簡稱引進辦）2022年成立以來，共引進84家前沿科技企業，預計未來數年合共會為香港帶來約港幣500億元（約新台幣1,900億元）的投資，創造超過兩萬個職位。