外媒曝：寧德時代已內部通報 江西鋰礦停產至少三個月

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
彭博引述知情人士透露，全球最大電動車電池製造商寧德時代已在內部通報，江西省梘下窩鋰礦將臨時停產，暫停至少3個月。圖／取自財經網科技
彭博引述知情人士透露，全球最大電動車電池製造商寧德時代已在內部通報，江西省梘下窩鋰礦將臨時停產，暫停至少3個月。圖／取自財經網科技

彭博引述知情人士透露，全球最大電動車電池製造商寧德時代已在內部通報，江西省梘下窩鋰礦將臨時停產，暫停至少3個月。

彭博稱，消息人士指，寧德時代已在內部通報梘下窩礦場將暫時停運，並已通知附近宜春的附屬冶煉廠。報導稱，市場此前一直關注該礦開採許可證續期情況，該證將於8月9日到期。彭博向寧德時代查詢時，公司在辦公時間以外未有回應。

報導提到，近幾周，大陸鋰市場現貨、期貨及股票價格大幅波動，而梘下窩礦場因涉及許可證續期而成焦點。據悉，大陸交易商一直密切關注該礦及其採礦許可證的續期情況，該許可證原定於8月9日到期。上周，交易商曾用無人機航拍該礦，希望借此評估其當前的生產狀況。據預測，礦場的鋰礦產量約占全球總產量的3%。

寧德時代面臨的許可證問題及停產，正值北京當局加強對多個行業的產能過剩整頓之際，並收緊對採礦作業的監管。對於一個已受產能過剩困擾兩年多的行業來說，一條重要供應鏈暫停生產或成利好。

另，第一財經提到，消息面上，7月中旬，江西宜春市自然資源局要求8家涉鋰礦山企業在9月底前完成儲量核實報告編制，文件裡明確提及越權審批的問題，引發市場恐慌。中糧期貨研究院報告顯示，8座礦山採礦權生產規模為7,390萬噸（原礦）/年，在產7座，實際在產規模約4,390萬噸/年，占大陸月產量的20%左右。其中，寧德時代旗下宜春時代新能源礦業有限公司名列其中，其採礦權始於2022年8月9日，今年8月9日到期。

港媒《信報》指出，今年7月，廣州期貨交易所最活躍的碳酸鋰期貨合約一度升穿每噸人民幣8萬元（下同），其後交易所採取措施抑制投機炒賣。上周該物料價格累升約9%，8日報每噸7.5萬元。

路透今年2月報導，寧德時代已恢復在江西省的鋰雲母礦生產。位於中國南方江西省的這座礦山，一直是推動大陸（全球最大的電池材料加工國）鋰供應快速增長的重要來源。去年9月，有關該礦關停的消息曾引發鋰礦相關股票大幅上漲。

