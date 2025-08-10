快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海旗下工業富聯。圖／工業富聯提供
鴻海（2317）旗下工業富聯發布2025年半年度報告，受益於AI相關業務強勢增長，實現營收人民幣3,607.6億元（約新台幣1.508兆元），年增35.6%，淨利人民幣121.1億元（約新台幣506.4億元），年增38.6%，均創同期新高。其中，第2季單季營收首次超過人民幣2,000億元，達2,003.4億元（約新台幣8,378.2億元），年增35.9%；淨利人民幣68.8億元（約新台幣287.7億元），年增51.1%，均創下同期新高。2025上半年，全球科技產業在AI浪潮中加速重構，帶動工業富聯核心業務強勢增長，實現訂單規模與價值量同步躍升。

雲計算業務方面，全球多家大型雲服務商，對AI基礎設施建設資本開支延續擴張趨勢，AI算力投入持續火熱。工業富聯第2季度整體伺服器營收增長超50%，雲服務商伺服器營收年增超150%，AI伺服器營收年增超60%。業界關注的GB200系列產品實現量產爬坡，良率持續改善，出貨量逐季攀升。目前，公司正協同客戶推進下一代產品的設計研發，在產業鏈覆蓋廣度與交付能力方面繼續保持行業領先地位。

通信及行動網路設備方面，2025上半年全球數據中心網路架構持續向更高頻寬、更低延遲演進，以積極回應AI大模型訓練與推理對網路性能的急劇增長。尤其是在AI加速器集群部署方面，高速交換機已成為市場增長亮眼的細分領域，800G高速交換機營收，較2024全年增長近三倍。與此同時，AI手機推動高端換機潮，終端需求結構性復甦。受益於客戶某些特定機種的熱銷，工業富聯精密機構件業務出貨量年增17%，進一步鞏固了在該領域的領先地位。

在業務持續向好發展的同時，工業富聯始終堅持以股東利益為出發點，積極用真金白銀回報股東，與廣大投資者共享經營成果。日前，工業富聯已完成每10股派發現金紅利人民幣6.4元，合計派發人民幣127億元，創公司歷史新高。公司已連續三年分紅金額超人民幣百億元，上市以來分紅總額增至人民幣565.4億元。與此同時，公司通過使用自有資金回購股份並用於註銷，切實提高每股收益與股東回報，持續構建企業與股東共贏共生的長效發展生態。

AI 鴻海 工業富聯

相關新聞

陸官媒再批輝達H20晶片：不安全、不先進、不環保

輝達執行長黃仁勳近期親赴白宮與美國總統川普斡旋下，美國商務部日前已著手核發許可證，允許輝達恢復向中國出口該款晶片。不過，...

降低對HBM技術依賴 傳華為12日發布AI推理領域突破性成果

大陸科技巨頭華為據報12日將在「2025金融AI推理應用落地與發展論壇」上發布AI推理領域的突破性技術成果。據透露，這項...

華為內鬼竊密曝細節「晚上到尊湃工作」 為跳槽還改姓

不只台積電有工程師竊取晶片製程技術，華為也爆「內鬼案」。「尊湃竊取華為晶片商業秘密案」日前宣判。其中「白天在華為，晚上在...

水果愈賣愈貴 百果園董事長：是為「教育消費者」

近期大陸不少網友在社交媒體稱百果園水果愈來愈貴，對此，大陸「水果一哥」百果園董事長余惠勇日前發影片回應稱，不會去迎合消費...

工業富聯第2季凈利年增51%創同期新高 AI伺服器營收年增逾60%

鴻海（2317）旗下工業富聯發布2025年半年度報告，受益於AI相關業務強勢增長，實現營收人民幣3,607.6億元（約新...

李家超：截至7月底 在港註冊公司數創歷史新高

香港特區行政長官李家超10日表示，截至7月底，註冊香港本地公司總數逾150萬家，註冊非香港公司逾15,000家，兩項數字...

