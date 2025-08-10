AI服務器加持！工業富聯發布報告 上半年淨利年增38%

鴻海集團旗下工業富聯10日發布2025年半年度報告，公司上半年實現營業收入人民幣3,608億元，年增35.58%，增幅在當前製造業整體承壓的環境下顯得格外突出；歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣121億元，年增38.61%，顯示盈利能力改善。其中在交換機業務方面，上半年800G高速交換機營收較2024全年增長近三倍。

工業富聯為輝達GB200機櫃核心供應商，其在AI服務器市場份額約40%，深度綁定微軟、Meta等雲巨頭。公司半年報顯示，第2季公司整體服務器營收增長超50%，雲服務商服務器營收年增超150%，AI服務器營收年增超60%。GB200系列產品實現量產爬坡，良率持續改善，出貨量逐季攀升。

工業富聯加權平均淨資產收益率達到7.64%，較上年同期的6.02%提升了1.62個百分點，說明資產使用效率有所改善。每股收益0.61元，年增38.64%，與淨利潤增幅基本一致。

不過，財報也透露一些隱憂，其經營性現金流淨額14.1億元，年跌70.76%。該數據與營收和利潤的強勁增長形成了鮮明對比，反映出公司可能面臨著應收帳款增加、存貨積壓或者帳期延長等運營問題；另從資產負債表來看，該公司總資產規模達到3,831億元，較年初增長20.66%，意味業務規模的快速擴張。但歸屬於上市公司股東的淨資產為1,517億元，較年初微降0.67%。資產快速增長但淨資產略有下降的情況，通常代表公司通過增加負債來支撐業務擴張。

值得注意的是，儘管公司實現盈利增長佳，但董事會決議本報告期不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。該決定可能反映出管理層對未來資金需求的謹慎考慮，或者預期業務擴張仍需要大量資本投入。

此外，近期工業富聯也是大陸熱門股，工業富聯近期持續上攻，本輪行情股價自13.94低點以來，截至5日累計漲幅高達150%。目前市值達人民幣7,267億元。