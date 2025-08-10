快訊

李家超：截至7月底 在港註冊公司數創歷史新高

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
香港特區行政長官李家超10日表示，截至7月底，註冊香港本地公司總數逾150萬家，註冊非香港公司逾15,000家，兩項數字均創歷史新高。圖／中通社
香港特區行政長官李家超10日表示，截至7月底，註冊香港本地公司總數逾150萬家，註冊非香港公司逾15,000家，兩項數字均創歷史新高。圖／中通社

香港特區行政長官李家超10日表示，截至7月底，註冊香港本地公司總數逾150萬家，註冊非香港公司逾15,000家，兩項數字均創歷史新高。香港財政司司長陳茂波10日也稱，港府引進重點企業辦公室（簡稱引進辦）2022年成立以來，共引進84間前沿科技企業，預計未來數年合共會為香港帶來約港幣500億元的投資，創造超過2萬個職位。

李家超10日在社交媒體發布《施政．再報告》短片指出，自2023年1月至今年7月，投資推廣署已協助1,333間企業在香港開設或擴展業務，引入1,740億港元首年直接投資，並創造逾19,000個新增職位。

李家超稱，香港具備全球獨一無二的雙向平台功能和優勢，既能吸引外資來港開拓業務並探索大陸市場，又能協助大陸企業進軍海外。不少外資企業在香港找到商機開店並不斷擴張；也有不少大陸企業信賴香港能力，聯同「香港隊」共同探索海外新興市場

李家超說，特區政府近年積極聯合香港和大陸商界認識不同市場，包括中東和東協國家，未來會繼續攜手開發更多具潛力的新興市場，為香港和大陸商家拓展商機，平衡投資組合，抵御地緣政治挑戰。

李家超指出，香港持續引入海內外優質企業來港落戶或擴展業務，提振本地經濟、增加就業機會。在經濟轉型期要有更新、更有創意的服務和產品，可考慮結合線上線下的創新營銷方式，迎合市場喜好。香港具有穩定和潛力無限的消費市場，還可作為試水跳板，協助海外企業開拓大陸市場。

與此同時，陳茂波10日在網誌上表示，引進辦不久將公布第五批共10多家的重點企業，意味著自引進辦2022年底成立以來，所引進的企業數目將有約100家。新一批企業有不少來自海外，包括多家國際領先的醫藥企業。

香港 陸企 李家超 新興市場

陸官媒再批輝達H20晶片：不安全、不先進、不環保

輝達執行長黃仁勳近期親赴白宮與美國總統川普斡旋下，美國商務部日前已著手核發許可證，允許輝達恢復向中國出口該款晶片。不過，...

降低對HBM技術依賴 傳華為12日發布AI推理領域突破性成果

大陸科技巨頭華為據報12日將在「2025金融AI推理應用落地與發展論壇」上發布AI推理領域的突破性技術成果。據透露，這項...

華為內鬼竊密曝細節「晚上到尊湃工作」 為跳槽還改姓

不只台積電有工程師竊取晶片製程技術，華為也爆「內鬼案」。「尊湃竊取華為晶片商業秘密案」日前宣判。其中「白天在華為，晚上在...

水果愈賣愈貴 百果園董事長：是為「教育消費者」

近期大陸不少網友在社交媒體稱百果園水果愈來愈貴，對此，大陸「水果一哥」百果園董事長余惠勇日前發影片回應稱，不會去迎合消費...

工業富聯第2季凈利年增51%創同期新高 AI伺服器營收年增逾60%

鴻海（2317）旗下工業富聯發布2025年半年度報告，受益於AI相關業務強勢增長，實現營收人民幣3,607.6億元（約新...

