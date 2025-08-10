陸金融監管戰略轉向 民眾單筆存取20萬需全面盡職調查

大陸金融機構反洗錢監管規則近期或迎重大調整，大陸民眾單筆存取超人民幣5萬（約新台幣20.8萬元）或無需再登記但需做盡調。分析認為意味大陸監管單位從「機械式登記」向「風險為本」的「精細化管理」的戰略性轉向。

中國人民銀行、陸國家金融監督管理總局、陸證監會聯合近期發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法（徵求意見稿）》，於4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。

新規最引人注目的變化是，取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。

不過，金融機構為客戶提供現金匯款、實物貴金屬買賣等等一次性交易金額業務超過人民幣5萬元，仍需開展盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身分證件或者其他身分證明文件的影印本。

《徵求意見稿》為今年1月1日新修訂的《反洗錢法》正式施行的背景下制定的，核心目標是預防洗錢和恐怖融資，維護國家安全與金融秩序。21世紀經濟報導指出，反洗錢監管轉向風險為本，具體而言體現兩大方向：一是低風險情形簡化調查，這體現在取消人民幣5萬元以上資金來源及用途的登記要求；二是高風險情形強化調查，被識別為高風險的客戶、業務關係或交易，則要求金融機構採取更嚴格、更深入的盡職調查措施。

中國經營報報導，中國銀行深圳市分行大灣區金融研究院高級研究員曾聖鈞表示，這次《管理辦法》總體來看更具系統性和穿透性，不僅適用範圍擴展，還關注整個服務周期場景，強調對客戶身分和交易的持續追蹤。

也有觀點認為，大陸官方推出新規也有外部考量，大陸官方將在2026年迎來金融行動特別工作組（FATF）的第五輪互評估，其中反洗錢預防成為評估重點之一，這次評估直接關係到中國在全球金融舞台上的聲譽與地位。

2022年1月，三部門曾規定商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，「應當識別並核實客戶身分，瞭解並登記資金的來源或者用途。」但當時公眾意見分歧，部分聲音認為此舉增加了業務辦理的繁瑣性，甚至擔憂可能侵犯個人隱私；而支持者則認為這是打擊洗錢犯罪、維護金融安全的必要手段。