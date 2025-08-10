快訊

三分之二個台灣下雨！15縣市大雨特報 恐一路下到晚上

川習會關鍵？傳大陸施壓美放行HBM晶片 專家：等於幫華為取代輝達

聽新聞
0:00 / 0:00

降低對HBM技術依賴 傳華為12日發布AI推理領域突破性成果

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸科技巨頭華為據報12日將發布AI推理領域的突破性技術成果。據透露，這項成果或能降低中國AI推理對HBM（高帶寬內存）技術的依賴。（路透）
大陸科技巨頭華為據報12日將發布AI推理領域的突破性技術成果。據透露，這項成果或能降低中國AI推理對HBM（高帶寬內存）技術的依賴。（路透）

大陸科技巨頭華為據報12日將在「2025金融AI推理應用落地與發展論壇」上發布AI推理領域的突破性技術成果。據透露，這項成果或能降低中國AI推理對HBM（高帶寬內存）技術的依賴，提升大陸國內AI大模型推理性能，完善中國AI推理生態的關鍵部分。

綜合科創板日報、中國基金報、IT之家等陸媒報導，業內人士表示，當前AI產業已從「追求模型能力的極限」轉向「追求應用價值的最大化」，推理成為AI下一階段的發展重心。而HBM是解決「數據搬運」的關鍵。HBM不足時，用戶使用AI推理的體驗會明顯下降，導致出現任務卡頓、響應慢等問題。

美國於2024年12月初限制向中國出口先進的高帶寬記憶體晶片（HBM）。美國禁令下，包括HBM2 和 HBM3、HBM3e 等更先進 HBM 晶片，以及製造這些 HBM 晶片的設備都禁止出口中國。SK 海力士、美光和三星是三大HBM供應商，都禁止出口中國HBM2以上HBM晶片。此舉對於華為發展先進AI技術形成阻礙。

不過，華為此前在AI推理領域的技術已有部分突破。北京大學在3月聯合華為發布DeepSeek全棧開源推理方案，該方案基於北大自研SCOW算力平台系統和鶴思調度系統，整合了DeepSeek、openEuler、MindSpore 與 vLLM / RAY 等社區開源組件，實現了華為昇騰上的DeepSeek高效推理。

此外，華為昇騰也有突破，比如CloudMatrix 384超節點部署 DeepSeek V3 / R1 時，在 50ms 時延約束下單卡Decode吞吐突破每秒1920Tokens；Atlas 800I A2推理服務器在100ms時延約束下單卡吞吐達到每秒808Tokens。

據了解，8月12日召開的「2025金融AI推理應用落地與發展論壇」上，來自大陸信通院、清華大學和科大訊飛的專家，華為此次攜手中國銀聯共同發布AI推理的最新應用成果，共同探索AI推理技術在金融領域的規模化落地路徑。

推理 美國 晶片 華為 DeepSeek

延伸閱讀

華為內鬼竊密曝細節「晚上到尊湃工作」 為跳槽還改姓

FT：黃仁勳見川普後 美發輝達AI晶片銷陸許可

分批離職偷商業機密！尊湃員工成職場雙面人 「早上去華為、晚上回公司」

南亞科、鈺創 合攻AI記憶體

相關新聞

陸官媒再批輝達H20晶片：不安全、不先進、不環保

輝達執行長黃仁勳近期親赴白宮與美國總統川普斡旋下，美國商務部日前已著手核發許可證，允許輝達恢復向中國出口該款晶片。不過，...

降低對HBM技術依賴 傳華為12日發布AI推理領域突破性成果

大陸科技巨頭華為據報12日將在「2025金融AI推理應用落地與發展論壇」上發布AI推理領域的突破性技術成果。據透露，這項...

華為內鬼竊密曝細節「晚上到尊湃工作」 為跳槽還改姓

不只台積電有工程師竊取晶片製程技術，華為也爆「內鬼案」。「尊湃竊取華為晶片商業秘密案」日前宣判。其中「白天在華為，晚上在...

水果愈賣愈貴 百果園董事長：是為「教育消費者」

近期大陸不少網友在社交媒體稱百果園水果愈來愈貴，對此，大陸「水果一哥」百果園董事長余惠勇日前發影片回應稱，不會去迎合消費...

機器人迎ChatGPT時刻 王興興自曝曾反對研發 1原因轉念

宇樹科技執行長王興興昨天參與北京世界機器人大會，並發表題為「機器人產業規模化的機遇與挑戰」的主旨演講，他表示目前人形機器...

中知名機器人企業老總自肥 竟提議給自己發200萬月薪

知名機器人企業--伯朗特機器人股份有限公司（以下簡稱DC伯朗特）驚傳經營權之爭，董事長兼總經理尹榮造在董事會中提議給自己...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。