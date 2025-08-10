川習會前？英媒：北京希望美國放寬HBM出口管制

英國媒體報導，北京希望美國在可能舉行的美中領導人峰會前達成貿易協議時，放寬對人工智慧晶片關鍵組件高頻寬記憶體（HBM）出口管制。

儘管美國商務部開始向輝達發放H20晶片出口至中國大陸的許可證，但中方關切的美方限制令還有HBM。

英國金融時報引述多名知情人士指出，大陸官員已經告訴華盛頓的專家，北京希望川普政府鬆綁對HBM的出口管制。大陸官方感到擔憂是因為美國對HBM的控制阻礙了華為等大陸企業開發自己的人工智慧晶片的能力。

HBM晶片是種可以用於高速運算、能運送大量資料的記憶體，比普通的動態隨機存取記憶體（dynamic random-access memory, DRAM）的容量更大，還能更快速的存取記憶體，讓資料能夠輕易的傳送與儲存，適用於AI伺服器、自駕車市場、高效能運算和高速網路設備等領域。輝達執行長黃仁勳曾提到「HBM是一項技術奇蹟」，甚至表示將投入大量資金於其中。

中美過去三個月已有三次貿易談判。一名消息人士說，由大陸國務院副總理何立峰率領的團隊，在幾次談判中提出了HBM的議題。美國財政部不予置評。

一名熟悉美國政府討論HBM出口過程的人士表示，放鬆管制對華為和中芯國際來說無疑是一份大禮，此舉可能為中國打開大門，使其每年能生產數百萬顆AI晶片，同時還能從美國銷售的晶片中轉移稀缺的HBM晶片。

美國歷屆政府都限制向中國出口先進晶片，以阻礙北京的人工智慧和國防發展。雖然這影響了美國公司全面滿足中國（全球最大的半導體市場之一）日益增長的需求的能力，但它仍然是美國晶片製造商的重要收入驅動力。

美國於2024年12月初限制向中國出口先進的高帶寬記憶體晶片（HBM）。美國禁令下，包括HBM2 和 HBM3、HBM3e 等更先進 HBM 晶片，以及製造這些 HBM 晶片的設備都禁止出口中國。SK 海力士、美光和三星是三大 HBM 供應商，都禁止出口中國 HBM2 以上 HBM 晶片。

據了解，2024年的HBM市場幾乎是由三家國外大廠所壟斷，分別是SK海力士、三星與美光，市占率分別為約52％、42.4％的三星與5％。