水果愈賣愈貴 百果園董事長：是為「教育消費者」

近期大陸不少網友在社交媒體稱百果園水果愈來愈貴，對此，大陸「水果一哥」百果園董事長余惠勇日前發影片回應稱，不會去迎合消費者，這麼多年來都走在一個教育消費者成熟的路上。余惠勇這番話引起大陸網友熱議。

被視為「中國水果連鎖零售第一股」、「水果一哥」百果園跟台灣農產品有深刻淵源，董事長余惠勇在1990年代就跟台商合作，打造中國自產水梨，百果園也曾是採購台灣水果的大戶，在兩岸交流熱絡期，台灣水果曾曾佔其採購比重的3%。且以對台灣鳳梨產業提出契作模式而廣為人知。

東方財經報導，余惠勇8日發視頻指出，百果園仍然會堅守做高品質的，想給顧客留下一個便宜的印象是很容易的，因為它不同的品質差別太大了，哪怕外觀同樣的水果，有的時候差到四、五倍。而且便宜的水果供大於求，真正的好水果是供不應求的，這也是貴的原因之一。

余惠勇說，現在一方面有聲音可以聽到百果園太貴，但另外一方面，百果園有幾千萬的會員，如果沒有一批真正認識到百果園價值的顧客，那百果園也就不復存在。

余惠勇稱，商業就兩種：第一個利用消費者的無知；第二個教育消費者成熟，他們想告知消費者，最後是消費者自己的選擇。但是如果消費者不知情的時候，實際上是無從選擇的，他只能選擇便宜，只能看價格。

一方面他們認為還有空間在成本上繼續優化，能否再以低一點的價格供應給顧客，但絕不在品質上做讓步，「除非我直接換品相，把品質做差一點、價格便宜點，但這不是我們要走的路。」他說。

一段時間以來，大陸社交媒體上，曾有不少網友吐槽，百果園的價格「太貴了」、「月薪2萬吃不起」、「百果園隨便買買，一百大洋就沒了」、「到底誰在吃百果園？」還有網友稱，百果園愈來愈貴，質量卻越來越差。

對於余惠勇回應，大陸網友也分多派：一派認為百果園服務確實很好，「質量絕對保證，尤其是榴槤不管多大的開了只要不滿意沒有廢話直接換」。但也有網民說，以前同樣的水果百果園的比較好吃，但這幾年水果品質都提升了，便宜的也不一定不好吃，百果園卻越來越貴。

另一派對余惠勇的回應則不以為然，稱「市場最終也會教育他的」、「不會去迎合消費者（你嫌貴就不要買），我們在教育消費者成熟（你嫌貴那是因為你太窮）」。也有網友說，百果園是收割加盟商跟股民，與水果賣不賣關係不大。

去年初，百果園還計劃未來十年內營收突破人民幣千億元、線下門店超過萬家。但截至2024年底，百果園的零售門店數量較上年淨減少966家，僅剩下5,127家。期內加盟店數量從6,081家減至5,116家，平均每天關店近5家。

百果園2024年財報顯示，其年營收雖達到人民幣103.2億元，但較前一年大減近一成，淨利更從2023年獲利人民幣3.62億元，轉為虧損人民幣3.86億元，為五年來首見虧損紀錄。

2001年底，百果園在深圳成立。2021年，成立20年的百果園突破百億元營收大關。2023年1月，百果園在香港上市。2023年，百果園達到規模最高峰，加盟門店數量也達到6,081家。

此前有分析認為，百果園跌落神壇原因跟對加盟商吸引力下降有關，在大陸社會消費降級狀態下行情不佳，高端水果生意難做。