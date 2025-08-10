歌爾投資英Micro-LED巨頭

蘋果供應鏈歌爾股份再斥重金一億美元（新台幣30億元），透過子公司跨境投資英國Micro-LED巨頭Plessey。

這是繼今年7月以港幣百億元收購精密製造資產後，歌爾在AR/VR產業鏈上游的又一次關鍵布局，目的在突破下一代智慧眼鏡的核心顯示技術瓶頸。

近年來伴隨著AI技術的發展，結合AI技術的AI智慧眼鏡和AR擴增實境產品迎來新一輪的發展契機。以Micro-LED技術為代表的微顯示技術，將在未來AI智慧眼鏡和AR增強現實產品中被廣泛使用。

Plessey是目前全球Micro-LED領域內較為知名的科技公司之一，在Micro-LED領域內具有一定的研發和技術優勢，與國際知名的AI智慧眼鏡和AR擴增實境產品廠商具有較為良好的合作關係， Micro-LED業務在未來具有較好的發展潛力。