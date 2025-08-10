陸穩定幣太熱 官方出手降溫

隨著香港《穩定幣條例》生效，穩定幣成為市場炒作焦點。大陸金融管理部門據報要求金融機構和智庫機構減少發布有關穩定幣的研究報告或舉辦相關會議，目的是要遏制圍繞這類資產日益增多的投機行為。

彭博引述知情人士報導，7月底至8月初，大陸一些券商和智庫陸續收到金融監管部門的窗口指導，要求其取消相關研討會，並停止發布關於穩定幣的研究報告。知情人士表示，監管機構擔憂穩定幣成為不法分子在大陸進行詐欺活動的新工具。

財聯社此前報導，7月以來，北京、深圳、蘇州、重慶及寧夏等多地金融部門接連發布風險警示，強調穩定幣正被違法分子利用，成為實施非法集資、金融詐騙等犯罪活動的幌子，其潛在風險值得高度警惕。

華僑銀行外匯策略師Christopher Wong表示，大陸政策制定者在某些議題上不喜歡過度炒作，以避免投資者蜂擁進入某一類資產。他認為，並非所有人都充分了解加密貨幣，政策制定者出於務實考量，不希望投資者在不了解風險的情況下盲目跟風。

彭博指出，儘管大陸對加密貨幣相關交易實施全面禁令，但近期的官方表態引發有關大陸對加密貨幣行業態度可能轉暖的猜測。中國人民銀行行長潘功勝6月時首度提及穩定幣在跨境支付體系發揮作用。

而香港《穩定幣條例》正式實施，是近期推出自有穩定幣牌照制度的亞太地區市場之一。