大陸AI「百鏡大戰」雷大雨小

AI眼鏡被視作AI大模型落地的新興載體之一，受到品牌和資本的期待，小米、阿里巴巴、中國電信陸續發布相關產品。然而「百鏡大戰」到目前仍然雷聲大、雨點小，真正量產落地的AI眼鏡並不多。多位產業人士指出，這背後隱藏著AI眼鏡的供應鏈之痛。

第一財經報導，小米AI眼鏡雖然曾在開賣第一周達到銷量約7萬副的表現，但最近傳出在電商平台的退貨率達到約40%。

谷東智能董事長崔海濤表示，目前AI眼鏡的消費者往往「既要、又要、還要」。有的消費者希望它有多模態識別、打電話、錄影片和直播等功能，同時還要時尚、戴上去無感，對廠商的要求相當高。

在供應端也存在整合困難現象，崔海濤表示，由於AI眼鏡的銷量還沒上來、體驗欠佳，相應的晶片、端側AI算法、新材料等都還沒有成熟，機械生產加工環節也沒有給AI眼鏡單獨的生產線。

他也提到，目前還沒有任何一家廠商，能打通AI眼鏡從材料、光學、硬體、軟體、系統到算法等全部環節。算法方面，因沒有專門的眼鏡AI算法，AI眼鏡只能用手機側小模型，整合較難。光學模組方面，現在支持中型眼鏡框，不支持大型、小型眼鏡框。

銷售通路方面也仍待突破，雅視集團顧問高永彤表示，傳統眼鏡店賣智能眼鏡，需要克服消費者產品認知、庫存管理、售後服務等困難。傳統消費者多數關注視力矯正，眼鏡店如果銷售智能眼鏡，需要花大量時間介紹功能和使用方法。此外，智能眼鏡維修難度大，需專業設備和人員，售後配件供應管理也有挑戰。

中國電子視像行業協會秘書長董敏建議，AI眼鏡產業要加強技術創新，在設計上更注重人體工學和設計美感並推動產業協同。