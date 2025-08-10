陸7月CPI持平 通縮壓力未減

大陸國家統計局昨（9）日公布，7月全國消費者物價指數（CPI）與上年相比持平（0%），通縮揮之不去；生產者物價指數（PPI）年減3.6%，為近兩年最低，凸顯大陸內需低迷和持續的貿易不確定性對消費者和企業信心的影響。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀，CPI與上年相比持平，主要受上年同期食品價格基數較高影響，食品價格與上年相比下降1.6%，影響CPI下降約0.29個百分點。不過，暑期出行旺盛和能源價格上漲對非食品項帶來較強支撐，提振消費政策疊加低價競爭治理也初見成效。

然而，7月核心CPI（扣除對物價較為敏感的能源及食物）與上年相比上漲0.8%，漲幅連續三個月擴大。

界面新聞報導，東方金誠研究發展部部門總監馮琳表示，7月「反內捲」政策升溫，汽車「價格戰」受到進一步約束，以舊換新政策還會對覆蓋範圍內的家電、電子產品價格形成重要支持。不過，受消費信心不振等影響，當前工業消費品價格整體上仍然較為低迷。

馮琳認為，去年8月食品價格基數大幅抬高，或導致今年8月食品CPI與上年相比降幅進一步擴大。不過，去年同期國際原油價格基數下沉，加之當前國際原油價格較為穩定，預計8月境內成品油價格與上年相比降幅將進一步收窄。另外「反內捲」對汽車價格等境內物價的支撐作用，在8月會有進一步顯現。馮琳預計，8月CPI與上月相比將保持正增長，與上年相比或在-0.2%左右，物價水準偏低格局會延續。

路透報導，大陸PPI已連續兩年多下降，9日公布的數據表明，應對價格競爭的早期努力尚未取得成效，通貨緊縮壓力促使中國政府著手解決關鍵產業的產能過剩問題。馮琳表示，考慮到下半年出口下行後，會對境內工業品價格帶來新的下行壓力。