30億戰略押注智慧眼鏡 蘋果鏈歌爾股份跨境投資英國Micro-LED巨頭

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
戰略押注智慧眼鏡布局，「果鏈」歌爾股份再斥重金1億美元，透過子公司跨境投資英國Micro-LED巨頭Plessey。圖為歌爾股份山東濰坊總部。圖／歌爾股份官網
戰略押注智慧眼鏡布局，「果鏈」歌爾股份再斥重金1億美元（新台幣30億元），透過子公司跨境投資英國Micro-LED巨頭Plessey。

這是繼今年7月，以百億港元收購精密製造資產後，歌爾在AR/VR產業鏈上游的又一次關鍵布局，目的在突破下一代智慧眼鏡的核心顯示技術瓶頸。

深圳商報報導，歌爾股份發布關於子公司對外投資涉及財務資助的公告，公告稱子公司香港歌爾泰克，擬向Haylo提供不超過1億美元的附股權收益權的有息借款，借款期限五年。

Haylo將用上述借款收購Plessey的100%股權並對Plessey增資，用於Plessey購買Micro-LED相關固定資產及補充營運資金。Plessey及相關子公司對前述借款本息的償還提供擔保。

借款期限內，若Haylo或Plessey發生被收購或IPO上市發行情形，香港歌爾泰克除全額回收借款本息外，將另外獲得前述主體被收購總價值或上市總市值的25%的收益。

公告表示，近年來伴隨著AI技術的發展，結合AI技術的AI智慧眼鏡和AR擴增實境產品迎來新一輪的發展契機。以Micro-LED技術為代表的微顯示技術，將在未來AI智慧眼鏡和AR增強現實產品中被廣泛使用。

Plessey是目前全球Micro-LED領域內較為知名的科技公司之一，在Micro-LED領域內具有一定的研發和技術優勢，與國際知名的AI智慧眼鏡和AR擴增實境產品廠商具有較為良好的合作關係， Micro-LED業務在未來具有較好的發展潛力。

歌爾股份近來在資本市場上動作頻頻。先前在7月22日晚間，歌爾股份發布關於籌畫股權收購事項的提示性公告。公告稱，公司與香港聯豐達成初步意向，擬以自有或自籌資金約104億港元收購香港聯豐全資子公司米亞精密科技及昌宏實業100%股權。

公告顯示，標的公司具備行業領先的精密金屬加工技術，與歌爾現有業務形成有效協同，交易完成後有望提升公司垂直整合能力。

歌爾股份先前在資本市場上不乏戰略性布局。例如2023年曾透過非公開發行股票募資投向了AR/VR及相關光學模組研發和產業化項目、智慧穿戴及感測器專案等前沿領域，顯示出公司對未來智慧硬體趨勢的積極把握與投入。

目前，歌爾股份的業務涵蓋聲學、光學、微電子等多個領域，產品廣泛應用於智慧手機、智慧穿戴、VR/AR等消費電子終端。在這些產品中，精密結構件是不可或缺的關鍵組成部分，性能直接決定了產品的整體表現、外觀設計和用戶體驗。

今年7月21日，歌爾股份旗下歌爾微電子向港交所遞交上市申請。本次申請是歌爾微電子年內第二次港股遞表。

眼鏡 香港 英國 擴增實境

