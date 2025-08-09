法拉利密測小米SU7 Ultra 測試開發下一代純電車

法拉利（Ferrari）位於義大利馬拉內羅的工廠門口，日前被目擊有一輛小米SU7 Ultra駛出。內部人員表示，該車由法拉利官方購入，將用於測試及開發下一代純電平台與電控系統。

新浪科技報導，2024年法拉利人員曾拜訪小米北京總部，並提出聯合開發下一代高性能電機，然而雙方後續未公開合作進展。此次法拉利直接購入小米頂級電動車型SU7 Ultra作為測試車，屬罕見舉動。過往法拉利工廠僅出現過保時捷Taycan測試車。

法拉利行政總裁Benedetto Vigna早前宣布，品牌首款純電動車將於2026年春季發布。新車預命名為「Elettrica」（義大利語「電」之意），定位限量特別版，計劃同年10月交付。廠方預告將於2025年10月9日率先披露電動車技術細節，幾個月後再正式發布新車外觀與內飾。

小米SU7 Ultra於2025年4月在德國紐博格林北環賽道，以7分04秒957刷新量產四門車紀錄，超越Rimac Nevera及保時捷Taycan Turbo GT。之後更在上海國際賽車場創下2分09秒944紀錄，成為該賽道最速量產車。業界分析，法拉利可能深入研究電動平台、熱管理系統、賽道冷卻技術及底盤工程。

雷科技報導，大陸車評人陳震表示，小米SU7在紐北賽道跑出了極為亮眼的圈速成績，而法拉利身為超跑領域的標竿品牌，對這樣一輛表現卓越的性能車展開研究是再正常不過的事情。

至於「法拉利為何不選擇購買華為體系的車」時，陳震直截了當地表示：「華為體系的車，核心技術優勢主要集中在輔助駕駛。但輔助駕駛和電機可不一樣，它屬於軟體層面的技術。就算法拉利把車買回去，也很難在短時間內研究透徹。更何況法拉利的品牌賣點從來都不是輔助駕駛或者智慧座艙，所以不選擇那些『界』系列的車，其實也是情理之中的事。」