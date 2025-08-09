快訊

只因心情不好！陸女衝進貓咖包廂恐怖虐殺 2天貓咪4死2重傷

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
根據監視器畫面顯示，一女子在無人陪同的奶貓包房內瘋狂拍打小貓，還摔打小貓；最終導致4隻貓死亡、2隻貓重傷。紅星新聞
根據監視器畫面顯示，一女子在無人陪同的奶貓包房內瘋狂拍打小貓，還摔打小貓；最終導致4隻貓死亡、2隻貓重傷。紅星新聞

大陸日前發生一起恐怖動物虐殺案，一名女子疑似心情不好，竟前往貓咪咖啡廳虐貓，在單獨包廂內對貓施暴，最終導致4隻貓死亡、2隻貓重傷。店家隨後報警並公開監視器畫面，女子殘暴手段也惹怒網友。

湖北經視直播報導，根據監視器畫面顯示，一女子在無人陪同的奶貓包房內瘋狂拍打小貓，還摔打小貓導致慘叫逃竄；店員發現後立即制止，女子辯稱因被小貓抓傷才報復，但監控證實她虐貓行為在先。

「寶盈貓咖」店主介紹，該女子3日進店前曾異常詳細地諮詢奶貓情況，之後店員發現她在包房內虐貓後，立即上前制止並將她請離並報警。

更令人氣憤的是，「躲貓貓貓咖沈北店」老闆證實，該女子2日曾進店，存在擰貓頭、用逗貓棒擊打小貓等行為，導致一隻3個月大的小貓，受驚嚇後精神萎靡數日，當時已被店員驅離。

兩家店主在警方陪同下與女子對質，她先是辯稱自己被貓抓傷，所以決定「報復」，隨後又改口「我今天心情也不太好」。

兩家店主均表示，涉事女子的諮詢方式和行為舉止明顯異常，對幼貓的關注超出正常範圍。目前瀋陽市公安局沈北新區分局道義派出所，已確認接到「寶盈貓咖」的報警，案件正在進一步處理中。

湖北謙牧律師事務所律師邵鑫垚表示，目前大陸尚未公佈專門的反虐待動物保護法，貓在法律上被視為主人的財產，因此涉事女子的行為可能觸犯「刑法」中的故意毀壞財物罪。

律師分析指出，故意毀壞財物罪的立案標準主要取決於財物的市場價值。以虐貓事發地遼寧地區為例，立案標準為人民幣5000元以上，而貓咖店內的寵物貓價值通常不低，此次4只小貓死亡的價值有可能超過這一標準。

若經鑑定確認價值達標，涉事女子或將面臨刑事立案，根據刑法規定，一般情節的故意毀壞財物罪可處3年以下有期徒刑。

此外，店主可透過民事訴訟向涉事女子索賠小貓死亡造成的經濟損失。律師強調，「心情不好」絕非損害他人財物的正當理由，從社會道德層面看，虐待生命的行為嚴重違背公序良俗，理應受到公眾譴責。

