離職前盜走晶片技術！尊湃員工「白天上華為的班，晚上去新公司」

「人員整編制挖角」、「白天在華為，晚上在尊湃」、「內外勾結竊取保密資訊」、「偽造離職假像」等震撼大陸半導體界的「尊湃竊取華為晶片商業秘密案」日前宣判，前華為海思技術總監、尊湃通訊的創辦人張琨，因非法獲取華為 Wi-Fi 晶片技術，構成侵犯商業秘密罪，被判處有期徒刑6年並處罰金人民幣300 萬（新台幣1,230萬元）。

觀察者網報導，前華為海思的技術總監張琨2021年從華為海思離職，隨後創立「尊湃通訊」，並以高薪加上股權，一口氣挖走了20多位華為核心研發人員。再由這些人對原華為產品端到端人員整編制挖角，涉及晶片的射頻、SoC、數位、演算法、解決方案、封裝等各個環節，員工共近百人。

多位跳槽的員工在離職前利用截圖、拆包發郵件、抄筆記，以及透過私人網路硬碟轉移技術文檔，偷走了華為Wi-Fi 6晶片的40項關鍵技術點，核心代碼、測試數據甚至射頻指標。

這些前員工是分批離職，許多人平日在華為海思上班，假日到尊湃工作，甚至有的人是白天在華為海思上班，晚上到尊湃工作，過著雙面人一樣的生活。

有些跳槽員工為了規避華為的競業限制協議，還特別改名，比如一名周姓高管，就把姓改成了胡，還有一名顧姓高管，變成姓杜。

根據法院判決，尊湃跟華為的晶片相似度超過90%，屬於實質性盜竊。張琨被判刑6年、罰款人民幣300萬元。其他涉案的13人分別獲刑2至4年，總罰金人民幣1,050萬元。尊湃通訊更是直接被清算，不只技術資料全部銷毀、資產凍結，整間公司最後被強制解散。

搜狐科技報導，資深晶片行業人士陳默表示，目前境內晶片行業的「抄襲」很普遍，相當於一個灰色地帶，主要有「抄版」和「抄架構」兩種方式，因為這樣可以明顯縮短研發周期。

他猜測，張琨案估計是架構級別的抄襲，可能拿到了更底層一級的設計文檔，這類晶片要做「抄版」，也就是物理反向分析，是相當困難的，複雜度太高了。

陳墨舉例稱，如果對著華為公司電腦螢幕拍照，只要信息安全部拿到照片，哪怕是經過好幾道轉存，甚至列印後再拍，都可以還原出螢幕浮水印，直接找到是從哪一台電腦上拍的。

張琨不是首位出走華為創業後，因侵犯商業秘密獲刑的員工。先前華為高管陳奕泉離職創立華思通，被控侵犯華為智慧財產權，兩度入獄。王志駿、劉甯、秦學軍3名華為前員工，也在創立上海滬科公司後，因涉嫌侵犯華為公司光網路產品商業秘密，被判處2到3年有期徒刑不等。

陳默表示，其大陸晶片行業的抄襲很普遍，絕大部分公司都幹過這事或正在幹，包括一些有名的上市公司。「要做得不是特別明顯，對商業利益沒有構成重大的影響，大家也都是睜一隻眼閉一隻眼。」