宇樹科技CEO王興興：從反對到押注人形機器人 AI技術成關鍵轉折

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
宇樹科技CEO王興興。新華社

宇樹科技CEO王興興9日在世界機器人大會上透露，自己曾經堅決反對做人形機器人，因此宇樹直到2022年都完全沒有做人形機器人。然而，隨著以ChatGPT為代表的AI技術突破，客戶直接下單的需求促使宇樹科技轉向人形機器人研發。

快科技報導，王興興認為，未來2到5年智慧型機器人技術的重心，是統一、端到端智慧型機器人大模型，更低成本、更高壽命的硬體，超大批量的製造，以及低成本、大規模算力。

他表示，未來幾年，每年全行業人形機器人出貨量每年翻番都是有保證的，如果有更大的技術突破，甚至可能未來2到3年突然一年出貨幾十萬台，甚至上百萬台也有可能。

王興興指出，機器人行業今年以來發展速度驚人，但智慧型機器人當下及未來最關鍵的挑戰是「具身智慧型機器人大模型」，模型的發展仍然比較緩慢、架構不統一，尚未出現重大突破，類比AI大語言模型的發展還處於「ChatGPT誕生前的1到3年」。

在他看來，目前機器人行業對數據關注太多，對模型關注太少，當前的機器人模型架構不夠好不夠統一，即使有很多好數據也無法使用。

王興興還希望公司的機器人做成可以綜合幹活的通用型人形機器人，適用於工廠、表演、家庭等各種場景，而不僅限於單一場景。

現在宇樹公司絕大多數員工，包括他本人，都在為訓練機器人在各個場景幹活而服務。

王興興表示，他把公司上市當作一個成長過程，「我把上市當作一個類似於高考的事情，這是一個企業邁向更成熟的管理、更成熟的運營的階段性標誌。」

