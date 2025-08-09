快訊

MLB／8月8日奪首勝！鄧愷威想對爸爸說：我愛你

台美關稅20+N% 張善政列談判三大敗筆批中央鴕鳥

「罷工期還創作」被指違規！南韓名導朴贊郁遭美國編劇工會除名

華興資本包凡被留置約兩年半 據報近日已獲釋

中央社／ 台北9日電

綜合中國媒體及外媒報導，中國投資圈知名人物、華興資本控股前董事長包凡被中國當局帶走調查約兩年半後，近日已經獲釋。報導形容，包凡獲釋正值中國希望提供市場信心，以挽回經濟。

中國媒體財新網8日報導，包凡在2023年2月突然遭中國當局帶走調查，震驚創投圈，此後當局未有進一步披露包凡所涉案件及調查進展。7日多個獨立消息來源向財新表示，包凡近期「出來了」。

財新8日向包凡案件的相關代理律師求證，對方拒絕談論案件任何訊息。同日下午華興資本回覆表示，包凡不再參與集團日常管理與營運，其個人生活動態屬於私人事務範疇，華興資本不再予以回應。當前華興資本業務及運作一切正常，由執行委員會全面負責集團戰略推進。

路透社8日引述消息人士報導，包凡於本週較早時已獲釋。報導形容，包凡獲釋正值中國政府希望提振市場信心，特別是科技企業的信心。

報導引述龍洲經訊（Gavekal Dragonomics）顧問公司中國研究副總監貝多爾（Christopher Beddor）表示，包凡作為近年被中國當局留置的最受矚目金融家，其獲釋肯定是一個正面訊號。

貝多爾表示，但這不會改變中國當局的金融反腐行動，中國金融業與幾年前的全盛時期還有很大差距。

包凡是中國投資圈知名人物，他於2005年創立的華興資本，在網路新經濟浪潮中成為活躍的金融仲介，曾參與多個大型網路企業融資案，包括網約車平台滴滴出行和快的打車、餐飲平台美團和大眾點評等，在業界有「併購之王」、「人脈王」之稱。

2023年2月包凡突然失聯，隨後華興資本證實，包凡正配合中國官方調查。當時正值中國政府加大金融反腐，多名國有銀行高階主管也被查。

反腐

延伸閱讀

菲律賓違規抓9名中國人已獲釋 陸使館要求菲方還公道並提供安全環境

獨／法鼓山寶雲寺驚傳男持刀挾持女員工30分鐘 驚險對峙畫面曝

廣末涼子車禍內幕曝！飆速165公里撞山壁4次　網憂「精神異常」

影／左腳配「電子腳環」由先生攙扶步出法院 黃呂錦茹：大家辛苦了

相關新聞

離職前盜走晶片技術！尊湃員工「白天上華為的班，晚上去新公司」

「人員整編制挖角」、「白天在華為，晚上在尊湃」、「內外勾結竊取保密資訊」、「偽造離職假像」等震撼大陸半導體界的「尊湃竊取...

只因心情不好！陸女衝進貓咖包廂恐怖虐殺 2天貓咪4死2重傷

大陸日前發生一起恐怖動物虐殺案，一名女子疑似心情不好，竟前往貓咪咖啡廳虐貓，在單獨包廂內對貓施暴，最終導致4隻貓死亡、2...

拳擊、下棋、彈琴…機器人大會北京開幕 天工2.0當主持人

2025世界機器人大會昨在北京開幕，匯聚了200餘家國內外機器人企業的1500餘件展品，參展企業數量較去年增長25%，首...

WRC開幕 養老機器人會尋物、提醒關窗 「鐵毛孩」會說話

2025世界機器人大會（WRC）8日在北京開幕，國內外200餘家機器人企業帶來1500餘件展品，50家人形機器人比拚才藝...

「私約無效」…中國9月1日起強制社保 小企業憂倒閉潮

最高法院近日發布司法解釋，任何員工和雇主間「不繳社保」的私下約定無效，並自9月1日起強制實施新規。消息一出引發餐飲界譁然...

購長和港口案 傳中遠集團尋求2至3成持股 北京回應了

英國金融時報引述知情人士報導，中遠海運集團尋求在長和的港口交易中獲得至少20%至30%的股份。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。