華興資本包凡被留置約兩年半 據報近日已獲釋

綜合中國媒體及外媒報導，中國投資圈知名人物、華興資本控股前董事長包凡被中國當局帶走調查約兩年半後，近日已經獲釋。報導形容，包凡獲釋正值中國希望提供市場信心，以挽回經濟。

中國媒體財新網8日報導，包凡在2023年2月突然遭中國當局帶走調查，震驚創投圈，此後當局未有進一步披露包凡所涉案件及調查進展。7日多個獨立消息來源向財新表示，包凡近期「出來了」。

財新8日向包凡案件的相關代理律師求證，對方拒絕談論案件任何訊息。同日下午華興資本回覆表示，包凡不再參與集團日常管理與營運，其個人生活動態屬於私人事務範疇，華興資本不再予以回應。當前華興資本業務及運作一切正常，由執行委員會全面負責集團戰略推進。

路透社8日引述消息人士報導，包凡於本週較早時已獲釋。報導形容，包凡獲釋正值中國政府希望提振市場信心，特別是科技企業的信心。

報導引述龍洲經訊（Gavekal Dragonomics）顧問公司中國研究副總監貝多爾（Christopher Beddor）表示，包凡作為近年被中國當局留置的最受矚目金融家，其獲釋肯定是一個正面訊號。

貝多爾表示，但這不會改變中國當局的金融反腐行動，中國金融業與幾年前的全盛時期還有很大差距。

包凡是中國投資圈知名人物，他於2005年創立的華興資本，在網路新經濟浪潮中成為活躍的金融仲介，曾參與多個大型網路企業融資案，包括網約車平台滴滴出行和快的打車、餐飲平台美團和大眾點評等，在業界有「併購之王」、「人脈王」之稱。

2023年2月包凡突然失聯，隨後華興資本證實，包凡正配合中國官方調查。當時正值中國政府加大金融反腐，多名國有銀行高階主管也被查。