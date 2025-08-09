快訊

MLB／8月8日奪首勝！鄧愷威想對爸爸說：我愛你

台美關稅20+N% 張善政列談判三大敗筆批中央鴕鳥

「罷工期還創作」被指違規！南韓名導朴贊郁遭美國編劇工會除名

救房市北京再放寬限購政策 消化中古屋任務迫切

中央社／ 上海9日電

中國為救房市，再放寬限購政策，北京市昨天公布，符合條件的京籍居民，北京五環外購房不限數量，此外也加強住房公積金貸款支持力度。專家指出，該政策顯示各地在挖掘潛在購房需求，消化中古屋掛牌量是目前最迫切的工作。

綜合陸媒第一財經、南方都市報報導，北京市住房和城鄉建設委員會、北京住房公積金管理中心聯合印發「關於進一步優化調整本市房地產相關政策的通知」，自8月9日起施行。

該通知指出，京籍居民家庭、在北京市連續繳納社會保險或個人所得稅滿2年及以上的非京籍居民家庭，購買五環外商品住房不限數量。同時對成年單身人士在北京購買商品住房的，按照居民家庭執行限購政策。

不過五環內限購政策不變，京籍居民家庭五環內限購2間，在北京連續繳納社會保險或個人所得稅滿3年及以上的非京籍居民家庭五環內限購1間。

報導指出，值得注意的是，新政並非「五環外徹底解除限購」，放開的是購房數量限制，但非京籍家庭的連續社保、納稅等年限要求並沒有變化。

業界人士指出，去年北京已推出五環外「加購」一間的政策，本次直接放開購房數量限制，但購房資格並未放開，說明北京購房政策的優化調整依然是「穩步走」，持續釋放購房需求，推動房地產市場「止跌回穩」、平穩健康發展。

同時，北京還擴大首間房公積金貸款支持範圍，若在北京市無住房，但全國範圍內有1筆已結清公積金貸款記錄的，由認定為第2間房調整成首間房。還加大了公積金貸款支持力度，將第2間房公積金貸款最高額度由人民幣60萬元（約新台幣246萬元）提高至100萬元。

報導引述上海易居房地產研究院副院長嚴躍進指出，此次北京放寬限購政策，顯示各地在挖掘潛在購房需求。中古屋掛牌量得不到大規模的消化，會持續限制供求關係的再均衡，這個是目前最核心和迫切的工作。

從數據來看，今年上半年，北京新房與中古屋成交數量都有所成長，但7月份，北京中古屋網簽（買賣合約備案並公布在網上）數量，較6月減15.56%，較去年同期減17.92%，市場活躍度欠佳。

北京 房地產

延伸閱讀

美前國務卿龐培歐撰文挺台 呼籲美國對台不再戰略模糊

【專家之眼】台美關稅貿易談判北京能否置喙

大陸救房市…放寬限購政策 在北京五環外買房不再限制數量

全球首家機器人店北京開業 涵蓋逾50款產品提供選購

相關新聞

離職前盜走晶片技術！尊湃員工「白天上華為的班，晚上去新公司」

「人員整編制挖角」、「白天在華為，晚上在尊湃」、「內外勾結竊取保密資訊」、「偽造離職假像」等震撼大陸半導體界的「尊湃竊取...

只因心情不好！陸女衝進貓咖包廂恐怖虐殺 2天貓咪4死2重傷

大陸日前發生一起恐怖動物虐殺案，一名女子疑似心情不好，竟前往貓咪咖啡廳虐貓，在單獨包廂內對貓施暴，最終導致4隻貓死亡、2...

拳擊、下棋、彈琴…機器人大會北京開幕 天工2.0當主持人

2025世界機器人大會昨在北京開幕，匯聚了200餘家國內外機器人企業的1500餘件展品，參展企業數量較去年增長25%，首...

WRC開幕 養老機器人會尋物、提醒關窗 「鐵毛孩」會說話

2025世界機器人大會（WRC）8日在北京開幕，國內外200餘家機器人企業帶來1500餘件展品，50家人形機器人比拚才藝...

「私約無效」…中國9月1日起強制社保 小企業憂倒閉潮

最高法院近日發布司法解釋，任何員工和雇主間「不繳社保」的私下約定無效，並自9月1日起強制實施新規。消息一出引發餐飲界譁然...

購長和港口案 傳中遠集團尋求2至3成持股 北京回應了

英國金融時報引述知情人士報導，中遠海運集團尋求在長和的港口交易中獲得至少20%至30%的股份。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。