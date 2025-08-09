救房市北京再放寬限購政策 消化中古屋任務迫切

中國為救房市，再放寬限購政策，北京市昨天公布，符合條件的京籍居民，北京五環外購房不限數量，此外也加強住房公積金貸款支持力度。專家指出，該政策顯示各地在挖掘潛在購房需求，消化中古屋掛牌量是目前最迫切的工作。

綜合陸媒第一財經、南方都市報報導，北京市住房和城鄉建設委員會、北京住房公積金管理中心聯合印發「關於進一步優化調整本市房地產相關政策的通知」，自8月9日起施行。

該通知指出，京籍居民家庭、在北京市連續繳納社會保險或個人所得稅滿2年及以上的非京籍居民家庭，購買五環外商品住房不限數量。同時對成年單身人士在北京購買商品住房的，按照居民家庭執行限購政策。

不過五環內限購政策不變，京籍居民家庭五環內限購2間，在北京連續繳納社會保險或個人所得稅滿3年及以上的非京籍居民家庭五環內限購1間。

報導指出，值得注意的是，新政並非「五環外徹底解除限購」，放開的是購房數量限制，但非京籍家庭的連續社保、納稅等年限要求並沒有變化。

業界人士指出，去年北京已推出五環外「加購」一間的政策，本次直接放開購房數量限制，但購房資格並未放開，說明北京購房政策的優化調整依然是「穩步走」，持續釋放購房需求，推動房地產市場「止跌回穩」、平穩健康發展。

同時，北京還擴大首間房公積金貸款支持範圍，若在北京市無住房，但全國範圍內有1筆已結清公積金貸款記錄的，由認定為第2間房調整成首間房。還加大了公積金貸款支持力度，將第2間房公積金貸款最高額度由人民幣60萬元（約新台幣246萬元）提高至100萬元。

報導引述上海易居房地產研究院副院長嚴躍進指出，此次北京放寬限購政策，顯示各地在挖掘潛在購房需求。中古屋掛牌量得不到大規模的消化，會持續限制供求關係的再均衡，這個是目前最核心和迫切的工作。

從數據來看，今年上半年，北京新房與中古屋成交數量都有所成長，但7月份，北京中古屋網簽（買賣合約備案並公布在網上）數量，較6月減15.56%，較去年同期減17.92%，市場活躍度欠佳。