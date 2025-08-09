快訊

分手魏如萱小男友！若盈「身體出狀況」舌頭遭感染破5洞哭了…舊愛Ian現身按讚

他控屋馬燒肉3280和牛套餐「全是油花」！公司出面回應了

【即時短評】原來對等關稅要加徵20%！民進黨使壞…還要笑大家笨

聽新聞
0:00 / 0:00

受食品價格較低影響陸7月CPI持平 PPI跌3.6%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸7月全國居民消費價格（CPI）與上年相比持平，工業生產者出廠價格指數（PPI）方面，年減3.6%。聯合報資料照片
大陸7月全國居民消費價格（CPI）與上年相比持平，工業生產者出廠價格指數（PPI）方面，年減3.6%。聯合報資料照片

大陸國家統計局9日公布，7月全國居民消費價格（CPI）與上年相比持平，工業生產者出廠價格指數（PPI）方面，年減3.6%，降幅與上月相同。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指出，CPI與上年相比持平，主要受食品價格較低影響。受上年同期價格基數較高影響，食品價格與上年相比下降1.6%，降幅比上月擴大1.3個百分點，影響CPI與上年相比下降約0.29個百分點，對CPI與上年相比的下拉影響比上月增加約0.24個百分點。

食品價格中，豬肉價格與上年相比下降8.5%，降幅較上月擴大1.0個百分點；鮮菜價格與上年相比下降7.6%，降幅較上月擴大7.2個百分點。

統計局數據顯示，7月非食品價格上漲0.3%，其中，服務價格上漲0.5%，漲幅較上月持平。

界面新聞報導，東方金誠研究發展部部門總監馮表示，7月「反內卷」政策升溫，汽車「價格戰」受到進一步約束，以舊換新政策還會對覆蓋範圍內的家電、電子產品價格形成重要支持。不過，受消費信心不振等影響，當前工業消費品價格整體上仍然較為低迷。

另外，7月核心CPI與上年相比上漲0.8%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。

展望後期物價走勢，財信金控首席經濟學家伍超明表示，受「兩新」政策效果邊際減弱，川普關稅政策衝擊全球需求和貿易，以及境內穩地產、穩就業壓力增加等因素影響，境內通膨回升將持續面臨內外部壓力，全年低通膨格局難改。

馮琳認為，去年8月食品價格基數大幅抬高，或導致今年8月食品CPI與上年相比降幅進一步擴大。不過，去年同期國際原油價格基數下沉，加之當前國際原油價格走較為穩定，預計8月境內成品油價格與上年相比降幅將進一步收窄。另外，「反內卷」對汽車價格等境內物價的支撐作用，在8月會有進一步顯現。

馮琳預計，8月CPI與上月相比將保持正增長，與上年相比或在-0.2%左右，物價水準偏低格局會延續。這也為後期穩增長政策發力提供了充分空間，即當前無需過早過度擔心需求刺激政策引發高通膨問題。

CPI 通膨

延伸閱讀

九家金控前七月獲利逾百億 主因股息入帳、匯兌損益

華碩7月營收月減20% 和碩減2%

7月出口 電子、資通產品貢獻大

7月進出口對美國、東協締新猷 陸港占比降至低點

相關新聞

受食品價格較低影響陸7月CPI持平 PPI跌3.6%

大陸國家統計局9日公布，7月全國居民消費價格（CPI）與上年相比持平，工業生產者出廠價格指數（PPI）方面，年減3.6%...

賓士在大陸價格崩盤低到5折 A系列新車51萬買得到

在電動車當道下，賓士在大陸車市價格面臨崩盤，最低甚至出現官方建議價打5折的現象。像是賓士入門的A系列新車，有上海經銷商報...

大陸救房市…放寬限購政策 在北京五環外買房不再限制數量

大陸官方搶救房市再出招，北京市住房和城鄉建設委員會、北京住房公積金管理中心昨（8）日晚間公布《關於進一步優化調整本市房地...

中芯急單到手 旺到9月

中芯國際聯合CEO趙海軍昨（8）日表示，美國關稅政策並未導致該公司最初擔心的「硬著陸」，強勁的需求將使產能在10月之前供...

全球首家機器人店北京開業 涵蓋逾50款產品提供選購

全球首家「具身智能（智慧）機器人4S店」昨（8）日在北京亦莊開業，內有工業級、醫用級和人形機器人等高價產品，集全國40多...

學者：陸人形機器人產業發展良機來臨

大陸近期積極發展人形機器人產業，大陸官媒援引機器人專家李向明分析，美國AI巨頭目前將主要精力放在AI的神經網路研究上，要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。