受食品價格較低影響陸7月CPI持平 PPI跌3.6%

大陸國家統計局9日公布，7月全國居民消費價格（CPI）與上年相比持平，工業生產者出廠價格指數（PPI）方面，年減3.6%，降幅與上月相同。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指出，CPI與上年相比持平，主要受食品價格較低影響。受上年同期價格基數較高影響，食品價格與上年相比下降1.6%，降幅比上月擴大1.3個百分點，影響CPI與上年相比下降約0.29個百分點，對CPI與上年相比的下拉影響比上月增加約0.24個百分點。

食品價格中，豬肉價格與上年相比下降8.5%，降幅較上月擴大1.0個百分點；鮮菜價格與上年相比下降7.6%，降幅較上月擴大7.2個百分點。

統計局數據顯示，7月非食品價格上漲0.3%，其中，服務價格上漲0.5%，漲幅較上月持平。

界面新聞報導，東方金誠研究發展部部門總監馮表示，7月「反內卷」政策升溫，汽車「價格戰」受到進一步約束，以舊換新政策還會對覆蓋範圍內的家電、電子產品價格形成重要支持。不過，受消費信心不振等影響，當前工業消費品價格整體上仍然較為低迷。

另外，7月核心CPI與上年相比上漲0.8%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。

展望後期物價走勢，財信金控首席經濟學家伍超明表示，受「兩新」政策效果邊際減弱，川普關稅政策衝擊全球需求和貿易，以及境內穩地產、穩就業壓力增加等因素影響，境內通膨回升將持續面臨內外部壓力，全年低通膨格局難改。

馮琳認為，去年8月食品價格基數大幅抬高，或導致今年8月食品CPI與上年相比降幅進一步擴大。不過，去年同期國際原油價格基數下沉，加之當前國際原油價格走較為穩定，預計8月境內成品油價格與上年相比降幅將進一步收窄。另外，「反內卷」對汽車價格等境內物價的支撐作用，在8月會有進一步顯現。

馮琳預計，8月CPI與上月相比將保持正增長，與上年相比或在-0.2%左右，物價水準偏低格局會延續。這也為後期穩增長政策發力提供了充分空間，即當前無需過早過度擔心需求刺激政策引發高通膨問題。