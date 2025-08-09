賓士在大陸價格崩盤低到5折　A系列新車52萬買得到

在電動車當道下，賓士在大陸車市價格面臨崩盤，最低甚至出現官方建議價打5折的現象。像是賓士入門的A系列新車，有上海經銷商報出人民幣12.56萬元（新台幣52萬元）的低價，不少賓士經銷商因此停業。

和訊網報導，上海向來是大陸高價車款的銷售核心區。賓士（Mercedes-Benz）入門的A系列（A-Class）新車，官方建議售價為人民幣25.13萬至27.57萬元。但有上海經銷商卻報出人民幣12.56萬至15.77萬元的售價，最低相當於打5折，是賓士在大陸市場從未出現的景象。

至於車體稍大的C系列（C-Class）新車，官方建議售價為人民幣33.48萬至38.06萬元。但有上海經銷商報出18.28萬至23.88萬元的售價，相當於打55折，同樣是前所未見的新車折扣。

賓士旗下的電動車售價，在大陸市場也出現暴跌。其中，賓士EQA型車的官方建議售價為人民幣32.2萬元。但有經銷商報出人民幣16.1萬元的售價，也同樣是打5折。

另一款EQB型車的官方建議售價為人民幣35.2萬至42.8萬元。但有經銷商報出人民幣17.6萬至25.1萬元的售價，仍是5折價。

在「內捲式」大降價之下，大陸有多家賓士的經銷商無法承擔，紛紛關門停業。早在4月間，上海、浙江杭州、浙江長興等地的部分賓士經銷商已陸續停業。

而在最近，河北唐山、山東東營、山東德州、河南洛陽等多地的經銷商，則是突然停業，讓許多賓士車主恐慌，用戶權益也受到損害。

一位車主吐槽稱，電話打不通，新店不接受老店贈送的保養服務，無處維權，只能自認倒楣。

賓士大陸官方客服表示，部分經銷商關閉門市是由於「業務調整」。如果在門店購買的是原廠服務，可以繼續在其它門店使用；如果購買的是該店內的服務，則要和門店進行協商。部分經銷商則說，關閉的原因是「授權終止」。

銷量方面，賓士上半年全球汽車銷量為107.63萬輛，年減8%，純電動車銷量為8.73萬輛，年減14%，其中第2季汽車總銷量年減9%，至54.71萬輛，純電動車銷量下滑18%，至4.19萬輛。

分地區來看，大本營德國上半年累計銷量9.81萬輛，年減2%；歐洲市場上半年累計銷量為30.83萬輛，年減3%；北美洲市場上半年累計銷量年減6%至15.75萬輛，美國市場累計銷量年減6%至14.20萬輛；亞洲市場上半年累計銷量38.90萬輛，年減16%。

而作為全球最大的單一市場，大陸上半年累計銷量僅29.32萬輛，年減14%，其中第2季銷量年減19%，至14.04萬輛。

根據大陸汽車工業協會發布的2025年上半年數據，新能源新車在大陸車市的銷售比重已達44.3%。但賓士目前仍高度依賴傳統燃油車型，新能源車型也由於智慧化落後等原因未能打開市場，銷量暴跌自然難以避免。