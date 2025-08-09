聽新聞
0:00 / 0:00

「像買車」 北京具身智能機器人店開幕

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
二○二五世界機器人大會昨在北京開幕，匯聚兩百多家大陸國內外企業的一千五百多件展品。（中新社）
二○二五世界機器人大會昨在北京開幕，匯聚兩百多家大陸國內外企業的一千五百多件展品。（中新社）

二○二五世界機器人大會昨天在北京開幕，為彰顯機器人走入生活，全球首家「具身智能（智慧）機器人四S店」也於同日在北京亦莊開幕，內有工業級、醫用級和人形機器人等品項，從八十萬至六千萬（台幣）不等，商家表示，就跟買車一樣，民眾可前往試用體驗。

世界機器人大會自二○一五年在北京舉辦以來，今年邁入十周年，活動包括開幕式、閉幕式、論壇、相關配套活動，同期北京還將舉辦世界機器人博覽會、世界機器人大賽等。今年展覽面積首次超過五萬平方公尺，有超過百款新品亮相，匯聚兩百多家大陸國內外企業的一千五百多件展品，涵蓋人形機器人、四足機器人、救援機器人、巡視機、協作機器人、機器人等。同時，有近五十家人形機器人知名整機企業，展示人形機器人發展成果。

值得注意的是，位於北京亦莊機器人大世界的全球首家具身智慧機器人四S店ROBOT MALL，昨天也正式亮相。

所謂「具身智能（智慧）」，是指將ＡＩ融入機器人等物理實體，賦予它們像人一樣感知、學習和與環境動態交互的能力。具身智慧機器人，即具備ＡＩ的機器人產品，包括人形或其他形式。「四S店」是具備銷售（Sale）、零配件（Spare part）、 售後服務（Service） 和訊息反饋（Survey）功能的店面。

中新經緯報導指，這家店內展出面向消費者的C端產品，包括小型桌上ＡＩ機器人、機器狗、踢足球機器人、投籃機器人等，價格親民，在人民幣三九九元到三二九九元之間（約新台幣一千七百元到一萬四千元左右），種類將近二十種。

至於主要面向企業或有需求客群的「大型具身智慧機器人產品」，或其他價格較高的專業機器人，則有工業級、醫用級和人形機器人等類，其中，優必選分揀機器人Walker S補貼價為人民幣九十七點二萬元（約新台幣四百萬元）、唯邁醫療血管介入機器人補貼價為人民幣一千四百九十萬元（約新台幣六千二百萬元）、加速進化人形機器人Booster T1補貼價為人民幣十九點五萬元（約新台幣八十萬元）。

該店負責人稱，人形機器人量產之後，銷售、展示、維修的需求開始出現，機器人四S店能提供一站式的解決方案，未來還會升級沉浸式體驗服務。他並指，「我們這個四S店就像汽車四S店一樣，正如汽車好不好開，試乘之後才知道。」

延伸閱讀

世界機器人大會登場 參展商避談輝達H20銷中爭議

金融時報：台灣憂大陸從內部接管 大罷免加劇分裂正中北京下懷

世界機器人大會登場！佳能漲停創天價帶動族群齊揚

川普對北京 可能複製印度模式

相關新聞

港官稱22萬人才抵港 因之港樓空置得保不失

港府官員稱各項人才計劃申請者中，有逾二十二萬人已經抵港。認定是因此，香港私人住宅物業的空置率才可維持平穩、「幸保不失」。

「像買車」 北京具身智能機器人店開幕

二○二五世界機器人大會昨天在北京開幕，為彰顯機器人走入生活，全球首家「具身智能（智慧）機器人四S店」也於同日在北京亦莊開...

長和港口交易 中遠集團要求獲得至少20%股份

英國《金融時報》引述知情人士報導，中遠海運集團尋求在長和的港口交易中獲得至少20%至30%的股份。

世界機器人大會登場 參展商避談輝達H20銷中爭議

世界機器人大會今天在北京開幕，有50家人形機器人企業參展，其中包括使用輝達技術或晶片的智平方、銀河通用等中國公司。對於H...

大陸無人駕駛失靈？「蘿蔔快跑」載客掉進3米坑 網嘲：1個蘿蔔1個坑

重慶智能駕駛「蘿蔔快跑」出租車驚傳在營運中掉進3米深的施工大坑，車上女乘客得攀著梯子逃脫，萬幸沒有大礙。網友看到相關視頻...

美ITC終裁中國鎢珠雙反 將開徵反傾銷稅

美國國際貿易委員會（ITC）6日投票對進口自中國的鎢珠（Tungsten Shot）作出反傾銷和反補貼產業損害肯定性終裁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。