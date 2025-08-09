學者：陸人形機器人產業發展良機來臨

大陸近期積極發展人形機器人產業，大陸官媒援引機器人專家李向明分析，美國AI巨頭目前將主要精力放在AI的神經網路研究上，要達到這一目標還要二、三年時間，這二、三年的時間，是大陸企業發展人形機器人供應鏈及市場應用千載難逢的好機會。

人形機器人的大國競逐，已經形成美國和中國大陸分庭抗禮之勢，昨日北京「世界機器人大會」開幕式，由機器人擔綱主持人，展會首發新品逾百款，且有多達50家人形機器人整機企業參展，北京近日還將舉行機器人運動會。

環球時報引述美國東北大學教授李向明分析指出，谷歌、微軟等美AI巨頭正聚焦在AI的神經網路研究上，想儘快衝刺到AGI（通用人工智慧），為此可能還要兩、三年時間，且剩下這20%的研發路程，進步也會越來越慢。

而他強調，這兩、三年的時間，是大陸企業「千載難逢的好機會」，大陸可能無法很快在算力等方面取得重大突破，但將DeepSeek等成熟大模型布局到機器人實體上，會產生很好效果，對大陸來說，目前最關鍵的還是要打造人形機器人高精產業鏈，一旦形成其主導地位將不可替代，這段空窗期，美國企業騰不出手拓展市場應用，而大陸則可大力發展。

上海開普勒機器人有限公司CEO胡德波則向觀察者網表示，在人形機器人行業的兩大核心門檻：本體和小腦領域，大陸已領先全球。大腦部分，美國雖在科研方面一貫跑得比較快，但由於當前技術尚未收斂，「所以這時候大家的機會相對來說比較均等」。