中芯急單到手 旺到9月

中芯國際聯合CEO趙海軍昨（8）日表示，美國關稅政策並未導致該公司最初擔心的「硬著陸」，強勁的需求將使產能在10月之前供不應求，而關稅政策致緊急拉貨動作到8、9月，預計到第4季急單和拉貨情況才會相對變緩。

路透報導，趙海軍昨天在第2季財報電話會議上表示，公司沒有就美國總統川普對晶片進口徵收100%關稅的計畫與客戶進行磋商，經過這幾個月，大家要嘛囤夠了今年和明年的庫存，要嘛找到了其他供應商，所以影響會更小，前幾輪關稅措施導致海外客戶的成本上漲不到10%。

科創板日報報導，趙海軍指出，過去公司新增功率器件產能，是應戰略客戶要求，尤其是國外垂直整合製造（IDM）客戶提供整套產品方案的要求而建，目前規模放量後，該產能處於供不應求狀態。

趙海軍透露，未來不會進入主流功率產品代工市場，也不會建客戶不需要的多餘產能，還會根據國際客戶「China for China」需求，配合建立碳化矽（SiC）、氮化鎵（GaN）等第三代半導體產能。

今年第2季，中芯產品平均銷售單價（ASP）與上季相比下降6.4%。趙海軍預估，第3季ASP預計將會有所提升，原因是12吋產品取消打折，同時12吋產品的銷售占比將得到持續提升。

中芯第2季晶圓收入以應用分類，智慧手機、電腦與平板、消費電子、電子互聯與可穿戴、工業與汽車占比分別為25%、15%、41%、8%和11%。趙海軍表示，今年各手機廠商正糾正年初的出貨預測，預計至今年年底，全球智慧手機出貨量及國內主流手機廠商總產量與去年基本持平。