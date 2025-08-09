全球首家機器人店北京開業 涵蓋逾50款產品提供選購

全球首家「具身智能（智慧）機器人4S店」昨（8）日在北京亦莊開業，內有工業級、醫用級和人形機器人等高價產品，集全國40多家廠商的50多款機器人產品，涵蓋北京人形機器人創新中心「天工」、優必選Walker S、宇樹G1等人形機器人產品。

所謂「具身智能（智慧）」，是指將AI融入機器人等物理實體，賦予它們像人一樣感知、學習和與環境動態交互的能力，因此，在大陸所稱具身智慧機器人，即具備AI的機器人產品，包括人形或其他形式。

大陸4S店即具備銷售（Sale）、零配件（Spare part）、 售後服務（Service） 和訊息反饋（Survey）功能的店面。據中新經緯報導實探，這家店內展出面向消費者的C端產品，包括小型桌上AI機器人、機器狗、踢足球機器人、投籃機器人等，價格親民，在人民幣399元到3,299元之間（約新台幣1,660元到1.3萬元），種類將近20種。

至於主要面向企業或有需求客群的「大型具身智慧機器人產品」，或其他價格較高的專業機器人，則有工業級、醫用級和人形機器人等類，其中，優必選分揀機器人 Walker S補助價為人民幣97.2萬元（約新台幣404萬元）、唯邁醫療血管介入機器人補貼價為人民幣1,490萬元（約新台幣6,198萬元）、加速進化人形機器人Booster T1補助價為人民幣19.5萬元（約新台幣81萬元）。