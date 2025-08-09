大陸救房市…放寬限購政策 在北京五環外買房不再限制數量

大陸官方搶救房市再出招，北京市住房和城鄉建設委員會、北京住房公積金管理中心昨（8）日晚間公布《關於進一步優化調整本市房地產相關政策的通知》指出，符合條件家庭在北京市五環外不再限制購房套數，並提高購買二套房的住房公積金貸款額度，自今（9）日起實施。

這也是北京時隔一年多再度放鬆房市限購政策，外界預期上海、廣州及深圳等一線城市也有望跟進。

該通知指出，京籍居民家庭、在北京連續繳納社會保險或個人所得稅滿2年及以上的非京籍居民家庭，購買五環外商品住房不限套數。同時對成年單身人士在北京購買商品住房的，按照居民家庭執行限購政策。不過居民家庭購買五環內商品住房的政策不變，京籍居民家庭五環內限購兩套，在北京連續繳納社會保險或個人所得稅滿三年及以上的非京籍居民家庭五環內限購一套。

住房公積金方面，擴大首套房公積金貸款支持範圍，對借款申請人（含共同申請人）在北京無住房但大陸全國範圍內有一筆已結清公積金貸款記錄的，由此前認定為二套房，調整成認定為首套房；針對二套房公積金貸款，將二套房公積金貸款最高額度由人民幣60萬元提高至人民幣100萬元，並將二套房公積金貸款最低首付款比例，由購買五環內住房不低於35%、購買五環外住房不低於30%，統一調整為不低於30%，不再區分五環內外。

而在提高每繳存公積金一年可貸額度方面，明確提出由每繳存公積金一年可貸人民幣10萬元，提高至可貸人民幣15萬元。借款人申請人民幣120萬元貸款，由原需要繳存公積金11年零1個月，降低為繳存7年零1個月。如借款人滿足相關條件，還能享受貸款額度調高的政策優惠。