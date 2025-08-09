聽新聞
中遠要買長和港口20%持股

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

英國《金融時報》引述知情人士報導，中遠海運集團尋求在長和的港口交易中獲得至少20%至30%的股份。

《金融時報》報導，香港首富李嘉誠旗下的長和集團在今年3月宣布將手中43個港口出售給由美商貝萊德（BlackRock）、地中海航運（MSC）牽頭的財團，雙方的獨家磋商期在今年7月底屆滿，交易卻遲遲未敲定，隨後傳出中遠集團將加入財團，以推進這筆港口交易案。據了解，該交易案金額約230億美元。

據悉，據正在討論的一項方案，中遠海運集團擬將獲得41個港口的股份，但不包括美國總統川普稱受到中國大陸影響的兩個巴拿馬港口。

長和早前發通告表示，集團與一財團之間的獨家磋商期雖已屆滿，但集團仍在與財團成員進行討論，擬邀請來自中國大陸之主要策略投資者加入成為財團的重要成員。為使交易能夠獲得所有相關監管機構和部門的批准，財團的成員以及交易架構將需要進行變更。2名知情人士表示，中遠集團是唯一獲准參與談判的中企。

知情人士透露，在獨家磋商期結束後，中遠集團要求大量股權約20%至30%的股份。根據正在討論的其中一個方案，中遠則將獲得41個港口的股權，但不包含關鍵的巴拿馬港口。

