長和港口交易 中遠集團要求獲得至少20%股份

英國《金融時報》引述知情人士報導，中遠海運集團尋求在長和的港口交易中獲得至少20%至30%的股份。

據悉，據正在討論的一項方案，中遠海運集團擬將獲得41個港口的股份，但不包括美國總統川普稱受到中國大陸影響的兩個巴拿馬港口。

長和早前發通告表示，集團與一財團之間的獨家磋商期雖已屆滿，但集團仍在與財團成員進行討論，擬邀請來自中國大陸之主要策略投資者加入成為財團的重要成員。為使交易能夠獲得所有相關監管機構和部門的批准，財團的成員以及交易架構將需要進行變更。2名知情人士表示，中遠集團是唯一獲准參與談判的中企。

《金融時報》報導，香港首富李嘉誠旗下的長和集團在今年3月宣布將手中43個港口出售給由美商貝萊德（BlackRock）、地中海航運（MSC）牽頭的財團，雙方的獨家磋商期在今年7月底屆滿，交易卻遲遲未敲定，隨後傳出中遠集團將加入財團，以推進這筆港口交易案。據了解，該交易案金額約230億美元。

知情人士透露，在獨家磋商期結束後，中遠集團要求大量股權約20%至30%的股份。根據正在討論的其中一個方案，中遠則將獲得41個港口的股權，但不包含關鍵的巴拿馬港口。

消息人士透露，中遠集團是唯一獲准參與談判的中國公司，這使其在與貝萊德和地中海航運的談判中擁有巨大的籌碼，因為貝萊德和地中海航運需要一家中國合作夥伴才能獲得國家市場監督管理總局的批准。最初的交易條款將賦予貝萊德對巴拿馬兩座港口的控股權，而地中海航運將持有其餘非中國港口的多數股權，包括位於歐洲、東南亞和中東的港口。