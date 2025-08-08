世界機器人大會登場 參展商避談輝達H20銷中爭議

世界機器人大會今天在北京開幕，有50家人形機器人企業參展，其中包括使用輝達技術或晶片的智平方、銀河通用等中國公司。對於H20晶片銷中一事，有中國公司表示不方便回答，也有公司表示不挑晶片，也支持中國國產晶片。

為期5天的「2025世界機器人大會」今天在北京開幕，匯集200多家企業的1500多件展品，其中有100多款為新品，更有50家人形機器人整機企業參展。

今天是大會活動的第一天，僅開放專業觀眾及媒體進場。中央社記者下午至會場，已有不少觀眾在展位旁，觀看機器人表演打鼓、機器人擂台賽等。

有家長也專程帶孩子了解機器人產業發展。他表示，自己的公司是做機器人方面的研究，所以帶孩子來看看。他並看好中國在機器人方面的發展，能「快速趕超美國」。

這名家長的孩子則表示，平時不太喜歡機器人，但來到現場主要是感受現代科技智慧，也在現場看到能模仿人類動作的機器人，覺得新奇。

觀眾張先生提到，去年一半來參展的公司中，大多是製造機器人關節和手臂，屬整個生產流程當中的某一部分。但今年大多數的廠商都展出機器人整體，有很多突破。

其中，有幾家使用輝達（NVIDIA）技術或晶片的中國公司也參展，包括智平方、銀河通用、加速進化等。

智平方（深圳）科技有限公司成立於2023年，該公司的通用智慧機器人「愛寶」，也在7月舉辦的第3屆「中國國際供應鏈促進博覽會」（鏈博會）輝達展區登場。智平方品牌公關總監關珊表示，自家的機器人是用輝達的GPU做模型訓練，也是用輝達的模擬平台做模擬合成訓練。

針對記者提問，輝達對於公司機器人的重要性高嗎？關珊表示，「肯定是非常高，其技術還是非常強」；同時公司也有與中國企業合作，包括吉利科技旗下的晶能微電子。公司今年下半年會宣布一些機器人提供小推車收納等服務，便利百姓生活。

北京加速進化科技有限公司的攤位上，有表演踢足球的機器人，現場也邀請小孩上場擔任守門員，與機器人互動。加速進化銷售負責人黃茜表示，希望藉由足球賽吸引更多學生、青少年加入機器人平台，做機器人的二次開發和換代。

黃茜表示，公司有使用輝達的晶片，對方也拿該公司的本體做測試和試驗，「因為他們也會迭代面向機器人領域的一些算法技術」。

但對於H20晶片銷中一事有何看法，黃茜表示，「這個話題我不太明白」；關珊則稱，「目前不太方便回答」。

銀河通用成立於2023年，其合夥人兼產品負責人傅強表示，其公司有一款機器人使用輝達的索爾（Thor）晶片，也是全球第一款搭載索爾晶片的機器人，該機器人從研發到運作，花費約1年半的時間。

傅強表示，其公司開發的機器人可以分揀訂單，打包後交給騎手（外送員），來代替部分分揀員的工作，或協助搬運工作。

對於記者提問該公司有無使用H20晶片，傅強稱，「我們其實不挑晶片，誰家的都能用，我們國內的很多家，我們都可以支持」。

輝達H20晶片銷往中國一波三折，今年7月美國放行H20晶片後，中國政府質疑H20晶片有安全風險而約談輝達；輝達先前已強調，晶片不存在後門、終止開關和監控軟體，「這些絕不是構建可信系統的方式，也永遠不會是」。

英國廣播公司（BBC）中文網今天報導提到，有分析稱，AI晶片製造與海外銷售通常才是重點。但在當前北京與華盛頓之間這種脆弱、缺乏信任的科技及關稅大戰局勢下，便成為政治問題。