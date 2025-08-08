官方打擊價格戰 中國7月汽車銷售量放緩

中國乘聯分會最新統計資料顯示，7月乘用車零售量年增6.3%、新能源車零售量年增12%，成長速度均較6月數據明顯放緩，背後原因脫離不了中國政府出手整治汽車業價格戰。

中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會（乘聯分會）8日發布7月全國乘用車市場分析報告。

統計資料顯示，7月全國乘用車零售182.6萬輛，年增6.3%；其中新能源乘用車零售98.7萬輛，年增12.0%。6月全國乘用車零售年增18.1%；新能源乘用車零售年增29.7%，7月汽車銷售量成長速度較6月大幅放緩。

分析報告指出，反內捲（指惡性競爭、內耗）正在推動車市降價減少、促銷平緩，目前車市運作日益平穩，今年7月有17款車型降價，較去年同期23款減少。隨著反內捲工作不斷地深入，生產節奏也會展現一定的穩健趨勢。

乘聯分會秘書長崔東樹7月點出反內捲成效。他於彼時表示，今年上半年車市受到反內捲工作影響明顯，車企生產節奏穩定，壓庫存狀況改善；不過競爭是不可避免的，銷量下降對於車企來說是危險訊號，恐將面臨被淘汰風險。

中國汽車行業持續面對產能過剩、價格廝殺等問題，官方今年上半年開始致力於整頓惡性競爭風氣。

中國工業和信息化部（工信部）5月底表示，將加大汽車行業內捲式競爭整治力道，推動產業結構優化調整，加強產品一致性抽查，配合相關部門展開反不正當競爭執法，採取必要監管措施，維護公平有序市場環境。