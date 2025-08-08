快訊

港官稱22萬人才抵港 因之港樓空置得保不失

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
港官稱有22萬人以人才計畫抵港。圖為酷暑下香港街頭的人們。（中通社）
港府官員稱各項人才計劃申請者中，有逾二十二萬人已經抵港。認定是因此，香港私人住宅物業的空置率才可維持平穩、「幸保不失」。

港府勞工及福利局局長孫玉菡說，截至上月底，香港各項人才入境計劃共接獲約五十一萬宗申請，其中三十萬宗獲批，逾22萬名人才已抵港。

香港政府過去數年間推出多項人才計劃，以應對人口老化和移民潮。其中二零二二年推出「高才通」計劃，剛迎來首批續簽申請，孫玉菡稱續簽情況相當理想，兩周內會公布相關統計數字。

港府此時公佈這些數字，其中一個背景是前特首梁振英前特首梁振英早前質疑香港政府輸入人才措施成效，指過去五年香港私人住宅無大變化，認為大多數人才家庭無落戶香港，而是拿了香港身份證就返回大陸。

孫玉菡則稱，外來人才陸續抵港，部份更攜同家眷來港落戶，有助提供勞動力及填補人口；以「高才通」為例，二零二三年初至今年六月底，有逾十萬名受養人抵港，形容這些「生力軍」落戶香港，扭轉本地勞動人口在疫情期間的跌勢，亦抵銷人口自然減少的影響，令整體人口得以保持穩定。又令香港住宅物業空置率維持平穩。

他稱外來人才帶動香港住屋需求，指二零二二年十二月至今年六月，香港私人住宅租金指數累計上升逾10%，但住宅物業空置率大致維持不變。這是由於「搶人才」措施帶來新客源，抵銷二十至三十四歲年齡層的人口下降、住宅市場重要客源減少的影響，私人住宅物業的空置率才可維持平穩、「幸保不失」。

孫玉菡又說，人才落戶為香港帶來不少經濟貢獻，大部分到港人才已成功就業，主要投身金融、創新及資訊科技和商貿等行業，形容這些都是香港的關鍵產業。

香港人力資源管理學會政策倡議及研究委員會聯席主席殷暉認為，人才來港必定會為香港帶來一定程度的經濟效益，但建議香港政府交代更多數據，包括人才就業情況，有否置業及交稅等，增加透明度。

他又認為目前透過高才通來港，無須事先在港獲聘，部分人才未必配對適合工作，相信有人才會因此選擇不續簽。建議香港政府向企業及求職者提供更多就業數據，協助人才配對工作，令人才長遠留在香港。

