賓士在中國價格崩盤低到5折 A系列新車52萬買得到

中國媒體報導，在經濟疲弱及電動車當道下，賓士在中國車市價格面臨崩盤，最低甚至出現官方建議價打5折的現象。像是賓士入門的A系列新車，更有經銷商報出人民幣12.56萬元（約新台幣52.2萬元）的低價，不少賓士經銷商因此停業，人去樓空。

上海向來是中國高價車款的銷售核心區。和訊網報導，賓士（Mercedes-Benz）入門的A系列（A-Class）新車，官方建議售價為25.13萬至27.57萬元。但有上海經銷商卻報出12.56萬至15.77萬元的售價，最低相當於打5折，是賓士在中國市場從未出現的景象。

至於車體稍大的C系列（C-Class）新車，官方建議售價為33.48萬至38.06萬元。但有上海經銷商報出18.28萬至23.88萬元的售價，相當於打55折，同樣是前所未見的新車折扣。

值得注意的是，賓士旗下的電動車售價，在中國市場也出現崩跌。其中，賓士EQA型車的官方建議售價為32.2萬元。但有經銷商報出了16.1萬元的售價，也同樣是打5折；另一款EQB型車的官方建議售價為35.2萬至42.8萬元。但有經銷商報出了17.6萬至25.1萬元的售價，仍是5折價。

報導指出，在這種「內捲式」的大降價之下，中國有多家賓士的經銷商無法承擔，紛紛關門停業。早在4月間，上海、浙江杭州、浙江長興等地的部分賓士經銷商已陸續停業。而在最近，河北唐山、山東東營、山東德州、河南洛陽等多地的經銷商則是突然停業，讓許多賓士車主面臨保固及維修無門的窘境。

但根據報導，賓士中國官方客服對此回應，部分經銷商關閉門市是由於「業務調整」。部分經銷商則說，關閉的原因是「授權終止」。

報導提到，中國是賓士在全球最大的單一市場，但今年上半年累計銷量僅29.32萬輛，較去年同期下滑14%；至於今年第2季銷量更較去年同期下滑19%，僅有14.04萬輛。

報導表示，根據中國汽車工業協會發布的2025年上半年數據，新能源新車在中國車市的銷售比重已達44.3%。但賓士目前仍高度依賴傳統燃油車型，其新能源車型也由於智慧化落後等原因未能打開市場，銷量暴跌自然難以避免。