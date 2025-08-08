快訊

台南百年罕見豪雨 國定古蹟「台灣府城」南門段城垣傳塌陷

OpenAI的GPT-5和GPT-4差異在哪？有感變快、1圖看ChatGPT新舊5大比較

台灣寶可夢中心開賣16款新品！夏日必備木木梟草帽、噴火龍毛巾太可愛

聽新聞
0:00 / 0:00

推民營經濟促進法 陸最高法頒25條倡「公平競爭」

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸民營經濟促進法於今年5月20日正式上路實施，各部門相繼推出措施讓促進法貫徹落實。（新華社）
大陸民營經濟促進法於今年5月20日正式上路實施，各部門相繼推出措施讓促進法貫徹落實。（新華社）

為因應不確定性和內部壓力，大陸今年五月正式施行首個專門關於民營經濟發展的基礎性法律一「民營經濟促進法」。為強化該法落實，大陸最高法院8日發布25條指導意見，表示要確保民營經濟組織「公平參與市場競爭」，並透過法律方式，讓民營經濟組織安全「出海」發展等，以及有力有效整治不規範執行行為。

據央視新聞，大陸最高法8日發布《關於貫徹落實〈中華人民共和國民營經濟促進法〉的指導意見》，從五個部分提出司法保障民營經濟發展壯大的具體措施，旨在破解民營經濟發展中面臨的難題，為民營經濟健康發展提供更有力的法治保障。

上述指導意見，內容就大陸法院院審判執行工作實際情況，細化裁判規則，健全工作機制，致力解決實際問題，確保法律正確實施、統一適用，從總體要求、依法平等對待、引導守法規範經營、嚴格公正司法、健全公正司法體制機制等五個方面，提出了貫徹民營經濟促進法、促進民營經濟健康發展的25條意見。

據央視，主要內容包括以依法平等保護增強信心、引導規範經營夯實基礎、以嚴格公正司法穩定預期，和以善意文明司法激發活力。

指導意見提出，既多措並舉，確保民營經濟組織公平參與市場競爭，又堅持問題導向，助力民營經濟組織拓寬融資管道，促進解決帳款拖欠問題，保護民營經濟組織科技創新，促進新興產業健康有序發展。還有，引導民營經濟組織合法經營，服務保障其安全「出海」，保護合法權益。

意見還提到，要優化訴訟服務，和有力有效整治不規範執行行為，最大限度降低對企業正常生產經營的影響，以及提升涉外審判效能、加強法治宣傳等。

法律 司法 經濟發展

延伸閱讀

中共清大設「兩岸產業促進中心」 執行長不服教育部罰50萬提告吞敗

粉絲怒喊告！傳「肉鬆驗出萊劑遭陸退貨」義美：2年前查證為假消息

大陸人行黃金儲備 連九月加碼

大陸提出到2027年 腦機接口技術取得突破

相關新聞

大陸人行黃金儲備 連九月加碼

中國人民銀行昨（7）日發布最新數據顯示，大陸7月底黃金儲備7,396萬盎司，較6月增加6萬盎司（約1.86噸），為連續第...

「海峽號」隔628天 恢復貨運

8月6日8時許，隨著一聲汽笛響起，高速客滾船「海峽號」載運著2個集裝箱，駛離福建平潭澳前客運滾裝碼頭，這是該船時隔628...

推民營經濟促進法 陸最高法頒25條倡「公平競爭」

為因應不確定性和內部壓力，大陸今年五月正式施行首個專門關於民營經濟發展的基礎性法律一「民營經濟促進法」。為強化該法落實，...

比亞迪一台車不到24萬 低價神車是怎麼壓榨供應商的？

當中國電動車龍頭比亞迪（BYD）推出一款售價不到8000美元（約23.7萬新台幣）的入門車款，表面上是中國製造的又一次「效率奇蹟」，實則卻是一場供應鏈壓力測試的全面開啟。

大陸進出口成長加速度 超出市場預期

大陸海關總署昨（7）日公布7月進出口數據，按美元計，7月出口3,217.8億美元，年增7.2%，增速比6月加快1.4個百...

陸「搶出口」效應…8月減弱

大陸7月進出口數據雙雙優於市場預期。分析認為，7月中國大陸優於預期的出口成績仍與「搶出口」現象有關，料8月搶出口效應減弱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。