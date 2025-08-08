推民營經濟促進法 陸最高法頒25條倡「公平競爭」

為因應不確定性和內部壓力，大陸今年五月正式施行首個專門關於民營經濟發展的基礎性法律一「民營經濟促進法」。為強化該法落實，大陸最高法院8日發布25條指導意見，表示要確保民營經濟組織「公平參與市場競爭」，並透過法律方式，讓民營經濟組織安全「出海」發展等，以及有力有效整治不規範執行行為。

據央視新聞，大陸最高法8日發布《關於貫徹落實〈中華人民共和國民營經濟促進法〉的指導意見》，從五個部分提出司法保障民營經濟發展壯大的具體措施，旨在破解民營經濟發展中面臨的難題，為民營經濟健康發展提供更有力的法治保障。

上述指導意見，內容就大陸法院院審判執行工作實際情況，細化裁判規則，健全工作機制，致力解決實際問題，確保法律正確實施、統一適用，從總體要求、依法平等對待、引導守法規範經營、嚴格公正司法、健全公正司法體制機制等五個方面，提出了貫徹民營經濟促進法、促進民營經濟健康發展的25條意見。

據央視，主要內容包括以依法平等保護增強信心、引導規範經營夯實基礎、以嚴格公正司法穩定預期，和以善意文明司法激發活力。

指導意見提出，既多措並舉，確保民營經濟組織公平參與市場競爭，又堅持問題導向，助力民營經濟組織拓寬融資管道，促進解決帳款拖欠問題，保護民營經濟組織科技創新，促進新興產業健康有序發展。還有，引導民營經濟組織合法經營，服務保障其安全「出海」，保護合法權益。

意見還提到，要優化訴訟服務，和有力有效整治不規範執行行為，最大限度降低對企業正常生產經營的影響，以及提升涉外審判效能、加強法治宣傳等。