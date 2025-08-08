愛奇藝擬赴港二次上市

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸知名影音平台愛奇藝，傳出計劃今年在香港二次上市集資3億美元（約新台幣89億元）。受該消息影響，愛奇藝在美股盤前一度漲近9%。

彭博引述知情人士指出，該公司已開始與多家投行商談在香港二次上市事宜。上市討論進行中，愛奇藝仍在考慮。

愛奇藝於2010年正式上線，推崇品質、青春、時尚的品牌內涵，網羅全球廣大的年輕用戶群體，積極推動產品、技術、內容、營銷等全方位創新。2018年3月29日，愛奇藝於美國那斯達克股票上市。

愛奇藝財報顯示，今年第1季營收人民幣71.9億元，年減9%。其中，會員服務收入人民幣44億元，在線廣告服務收入人民幣13.3億元，內容發行收入人民幣6.3億元，其他收入人民幣8.3億元；運營利潤為人民幣3.4億元，運營利潤率為5%。

今年4月，愛奇藝公司首席執行官龔宇在「2025電視劇導演大會」演講時表示，目前視訊平台播出的100齣電視劇中，只有30%至40%能夠保本，真正盈利的僅超過30%，虧損比率卻高於50%；電視台的情況更嚴峻，幾乎100%的劇集都在虧損。

