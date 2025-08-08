華為獎勵鴻蒙開發應用

為推動鴻蒙生態的建設和繁榮發展，華為宣布推出「鴻蒙應用開發者激勵計畫 2025」，只要在今年12月底完成鴻蒙應用、遊戲、元服務開發，並上架至華為應用市場，將有機會獲得現金最高人民幣600萬元（新台幣2,460萬元）激勵，總獎金超過人民幣1億元。

快科技報導，計畫透過提供現金激勵，鼓勵開發者參與鴻蒙應用、遊戲（含遊戲App和小遊戲）、元服務的開發。面向所有鴻蒙開發者，包括個人開發者、企業開發者、開發服務商等。

開發者報名參與本計畫後，需在2025年7月23日至2025年12月31日完成鴻蒙應用、遊戲、元服務開發，並在華為應用市場正式上架，滿足相應的激勵條件即可獲得獎勵。

單個開發者累計最高人民幣600萬元封頂，元服務單一模板累計最高人民幣200萬元封頂。累計現金激勵封頂後，新上架的應用、遊戲、元服務將不再發放激勵。

科技日報報導，華為日前發布，截至今年7月30日搭載鴻蒙作業系統5的終端數量，正式突破1,000萬。