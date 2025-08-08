大陸人行黃金儲備 連九月加碼

中國人民銀行昨（7）日發布最新數據顯示，大陸7月底黃金儲備7,396萬盎司，較6月增加6萬盎司（約1.86噸），為連續第九個月增持黃金。另據大陸外匯管理局統計最新數據顯示，截至2025年7月底，大陸外匯存底規模為3兆2,922億美元，較6月底下降252億美元，降幅為0.76%，結束連續增長的狀態。

大陸外管局表示，7月受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策及預期等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格漲跌互現。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，導致當月外匯存底規模下降。

大陸外匯存底在今年前六個月保持連續增長，上半年合計增長1,150.65億美元。今年前七個月，中國外匯存底分別增加66.79億美元、182億美元、134.41億美元、410億美元、36億美元、321.67億美元，7月減少252億美元。

對於大陸央行增持黃金的戰略，梳理一段時間以來的分析，共有幾種意涵：一是在美元信用弱化下，優化國際儲備組合的主動作為；二是增強人民幣國際化的信用基石；三是應對全球經濟不確定性的有效手段，黃金具備避險、抗通膨屬性。

按此前陸媒估算，截至2025年6月底，中國大陸黃金儲備占外匯存底的比率為‌7.32%，全球央行黃金儲備占比平均約為15%，代表大陸黃金儲備仍有相當大的成長空間。

世界黃金協會7月曾發布《2025年全球央行黃金儲備調查》，逾九成的受訪央行預計未來12個月內全球央行將繼續增持黃金，這一比例創下自2019年首次針對該問題進行調查以來的最高紀錄。

世界黃金協會發布的2025年第2季《全球黃金需求趨勢報告》顯示，第2季全球央行購金總量仍保持高位，但增速有所下滑。報告顯示，第2季全球央行黃金增儲量年減21%。購金前五的央行或主權基金為：波蘭央行、阿塞拜疆國家石油基金、土耳其央行、哈薩克共和國央行和大陸央行。