中芯第2季獲利 衰退近二成

大陸晶圓代工龍頭中芯國際昨（7）日發布喜憂參半的第2季財報，雖然營收保持強勁增長態勢，但受到行業競爭加劇對價格的壓力，以及新產能爬坡期的成本影響，淨利潤大幅下滑至1.32億美元（新台幣39億元），年減19.5%。

中芯對第3季指引較為謹慎，毛利率18%到20%，顯示這家晶圓代工巨頭正面臨的現實挑戰。

根據財報，中芯第2季營收22.09億美元，年增16.2%；淨利潤1.32億美元，年減19.5%；毛利率為20.4%，與第1季相比下降2.1個百分點，但較去年同期大幅提升6.5個百分點。

產能利用率上升至92.5%，與上季相比提升2.9個百分點。

核心業務進展方面，12吋晶圓占比76.1%，消費電子應用占比最高達41%。中國區業務占比84.1%，智慧手機應用占比25.2%。而8吋當量月產能增至99.1萬片，與首季相比增長1.8%。

華爾街見聞報導，中芯第2季經營開支2.99億美元，與首季相比暴增了52.4%，與去年相比增長68.1%，成為財報中最大的預期差異。

中芯對第3季營收與第2季相比增長5%到7%的指引相對積極，但毛利率18%到20%的指引，低於第2季的20.4%，暗示管理層對盈利能力持謹慎態度。

這一指引可能反映幾個現實：一是行業競爭加劇對價格的壓力；二是新產能爬坡期的成本影響；三是產品結構調整的過渡期影響。

中芯第2季資本開支18.8億美元，較第1季的14.1億美元增長33.2%，反映公司仍在積極擴產。8吋當量月產能從97.3萬片增至99.1萬片，產能擴張步伐未減。

另外，大陸第二大晶圓代工業者─華虹半導體昨日發布2025年第2季財報營收5.6億美元，年增18.3%；淨利潤800萬美元，年增19.2%。

華虹第2季毛利率10.9%，與去年相比上升0.4個百分點，與首季相比上升1.7個百分點。2025年第3季指引顯示，預計營收約在6.2億美元至6.4億美元之間，預計毛利率約在10%至12%之間。