陸「搶出口」效應…8月減弱

大陸7月進出口數據雙雙優於市場預期。分析認為，7月中國大陸優於預期的出口成績仍與「搶出口」現象有關，料8月搶出口效應減弱。

路透報導，7月出口額超過預期，因為在美國針對轉運徵收更嚴厲的關稅之前，製造商充分利用北京和華盛頓之間脆弱的關稅休戰，向東南亞出口。

香港電台報導，資深經濟學家林樵基表示，大陸7月進出口表現與貿易氣氛改善有關，隨著中美延長關稅休戰期限，估計海外買家為年底節日繼續從大陸進口商品，未來兩個月付運期將較繁忙，且大陸未來數月出口數據或取得高單位數增長。

林樵基指出，大陸貿易夥伴逐步轉變，非美、非歐地方進口中國大陸商品增多，有利中國大陸長線貿易發展，中國與東南亞新興市場貿易關係愈來愈密切，預計大陸會繼續採取與非美、非歐地方簽訂貿易協議策略，分散風險。

界面新聞報導，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，7月出口仍保持一定幅度正增長，主要是7月美國對等關稅「暫緩期」到期後，關稅政策反覆多變，外部不確定性增大，驅動國際貿易中的「搶出口」現象發酵，低基期效應也在一定程度上對7月出口帶來支撐。2024年7月，美元計價的出口同比增長6.9%，增速較6月下降1.6個百分點。

王青認為8月出口增速下行風險較大。主要原因是近期美國與一些國家達成貿易協議，關稅水平總體上較對等關稅「暫緩期」內有較大幅度提高，8月美國對其他未達成貿易協議國家確定的關稅水平也有提高。