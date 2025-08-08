大陸進出口成長加速度 超出市場預期

大陸海關總署昨（7）日公布7月進出口數據，按美元計，7月出口3,217.8億美元，年增7.2%，增速比6月加快1.4個百分點，遠高於市場預期，來到三個月新高；7月進口2,235.3億美元，年增4.1%，增速加快3個百分點，雙雙超出市場預期。

大陸海關總署數據顯示，累計今年前七個月，按美元計，進出口總值5,453億美元，年增2.4%，出口年增6.1%，進口年減2.7%。

從貿易夥伴來看，按人民幣計，前七個月，第一大貿易夥伴為東協，貿易總值為人民幣4.29兆元，年增9.4%，占外貿總值的16.7%；歐盟為第二大貿易夥伴，貿易總值人民幣3.35兆元，增長3.9%，占外貿總值的13%；美國為第三大貿易夥伴，貿易總值人民幣2.42兆元，年減11.1%，占外貿總值的9.4%；對「一帶一路」國家合計進出口人民幣13.29兆元，增長5.5%。顯示對美國下降，但對東協、歐盟等其他國家貿易逐步上升。

從企業類別觀察，按人民幣計，前七個月，民營企業進出口人民幣14.68兆元，增長7.4%，占外貿總值的57.1%，比去年同期提升2.1個百分點；外商投資企業進出口人民幣7.46兆元，增長2.6%，占外貿總值的29%；國有企業進出口人民幣3.49兆元，下降8.8%，占外貿總值的13.6%。顯示民企與外企為大陸貿易重要動力。

在出口品項上，前七個月，按人民幣計，出口機電產品人民幣9.18兆元，增長9.3%，占出口總值的60%。其中，自動數據處理設備及其零組件8,236億元，增長1.1%；積體電路7,784.5億元，增長21.8%；汽車5,134.6億元，增長10.9%；出口勞密產品2.41兆元，則下降0.8%，占出口總值的15.7%。顯示機電產品比重上升，勞力密集產品下降。

事實上，7月數據發布前，市場認為7月可能是搶出口的轉折點，因此認為數據會逐步放緩。路透調查34位經濟學家的預測中位數，按美元計，7月大陸出口年增率為5.4％，低於6月的5.8％；進口則預料萎縮至-1％，較6月的1.1％轉為衰退。但大陸海關總署公布的數據雙雙超出預期。