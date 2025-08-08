昆明雲台會 聚焦RCEP商機

8月6日，第13屆雲台會主題活動在昆明舉辦。本次雲台會以「共用RCEP新機遇，推動雲台融合新發展」為主題，海協會會長張志軍在致辭中說，國台辦、海協會將一如既往支持雲台交流合作，讓台灣同胞利益更多、福祉更實、未來更好。

張志軍說，今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。希望廣大台灣同胞秉持民族大義，堅定維護一個中國原則和「九二共識」，攜手共創中華民族偉大復興光明未來。

雲南省委常委李保俊表示，雲台會已成為雲台加強交流交往、深化融合發展的重要見證。歡迎廣大台胞台商借助雲台會的舉辦來滇創業發展，與雲南一道共用RCEP新機遇，共同開拓南亞東南亞市場，共同搶抓雲南高品質跨越式發展的歷史機遇，深入推進雲台經貿文化交流合作，努力在互利共贏中實現更大發展。

新黨主席吳成典表示，大陸持續改革開放、制度創新，為台商台青提供了前所未有的發展機遇。我們願與雲南攜手，讓更多台商台青走進雲南、愛上雲南、紮根雲南，共同打造雲台合作共贏新格局；願與所有志同道合的朋友一道努力，為兩岸人民的福祉、為中華民族的未來，攜手共進、共創榮光。

開幕式現場舉行了昆明台灣青年創業園開園儀式，下午召開了雲台產業融合發展研討會。

主題活動後，將在昆明市、曲靖市、大理州、玉溪市、紅河州、楚雄州等地舉辦第二屆雲台青年企業家春城沙龍、昆明台商產業園投資考察、綠色製造業投資考察、高原特色農業投資考察、雲南旅居投資考察、生物醫藥產業投資考察等多場專項活動。

雲南錨定「3815」戰略發展目標，突出區位、資源、民族文化等優勢，聚焦資源經濟、園區經濟、口岸經濟，以「走出去」招商推介、「請進來」投資考察等方式，於本年度內開展一系列拓展活動。