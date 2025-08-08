「海峽號」隔628天 恢復貨運

8月6日8時許，隨著一聲汽笛響起，高速客滾船「海峽號」載運著2個集裝箱，駛離福建平潭澳前客運滾裝碼頭，這是該船時隔628天後再次穿越台灣海峽駛往台北港。這標誌著平潭澳前客運滾裝碼頭恢復兩岸貨物海上直航運輸。

中新社報導，「海峽號」作為大陸首艘對台高速客滾船，自2011年首航以來，累計運送旅客近100萬人次、貨物3.8萬餘噸，是連接兩岸便捷的海上通道之一。

平潭邊檢站執勤一隊民警徐春浩表示，本次航線約92海里，船舶於當天14時抵達台北港，隨著「海峽號」恢復運輸，也將靈活採取查驗模式，保證船舶「隨到隨檢」，實現船舶通關「零等待」，加快兩岸貨物高速運轉，拓寬兩岸「黃金通道」。

福建海峽高速客滾航運有限公司旅遊客運負責人王鋒表示，將以「海峽號」海峽兩岸貨物海上直航恢復運輸為契機，優化兩岸物流。