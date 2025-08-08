杭州數貿會 「六小龍」企業齊聚

浙江省商務廳6日消息，第四屆全球數字貿易博覽會（簡稱「數貿會」）將於9月25日至29日在杭州舉辦。目前展商數量已達1614家，吸引來自全球50個國家和地區的7012名國際客商報名觀展。

中新社報導，本屆數貿會由浙江省人民政府和中國商務部聯合主辦，設1個數貿主題展館以及人工智能、絲路電商、數智出行、數字文娛、數字醫療等7個特色產業展區。

本屆數貿會將聚集眾多數字貿易頭部和新勢力企業，集中呈現生成式AI、多模態感官交互等前沿技術、產品與場景。其中，人工智能展區將迎來杭州「六小龍」企業齊聚參展。

眾多展商將攜全球首發首秀參展，展示具身智能清潔機器人「圖靈一號」、XR眼鏡新品、超高層營救飛行平台、生物細胞遺傳疾病影像數據捕獲與全自動分析診斷系統等新產品、新技術與新服務。

「人工智能+」概念也將貫穿全展，全面展示人工智能在跨境電商、綠色出行、醫學診斷、文化娛樂、建築家具等領域應用圖景。

據悉，本屆數貿會將首次對客商進行意向採購清單預籌，繼6月發布首批來自23個國家（地區）、總額1.9億美元的國際採購清單後，新增近300份總額約23億元人民幣的國際採購需求。

此外，本屆展會由阿聯酋擔任主賓國，其間將舉辦中阿經貿交流對接活動，新設「金磚國家特殊經濟區合作周」，共拓合作新空間。